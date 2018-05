„Lebendige Mehrsprachigkeit“ sichtbar

Nicht nur hörbar, auch sichtbar ist die Fülle an Mehrsprachigkeit in Ahlen. Bürgermeister Dr. Alexander Berger, Daniela Noack vom Fachbereich Jugend, Soziales und Integration sowie Diler Senol-Kocaman als Leiterin des kommunalen Integrationszentrums des Kreises Warendorf präsentierten jetzt auf dem Rathausvorplatz Plakate und einen Bildband, die der Mehrsprachigkeit ein lebendiges Bild verleihen.

Das Heft „Ahlener Gesichter – lebendig, mehrsprachig, überzeugend“ porträtiert elf Menschen, deren Wurzeln in Spanien, Russland, Polen, Kroatien, Kenia, den USA, der Türkei und den Philippinen liegen. Gestaltet wurde das Ganze von Nathalie Arun. Die in Beckum geborene Künstlerin traf die abgebildeten Personen „wie zufällig“ in einem Café oder auf der Straße. Andere seien ihr empfohlen worden. Wieder andere haben „sich selbst durch ihre Ausdruckskraft, die weit über die Sprache hinausgeht, empfohlen“, sagt Arun. Lebendige Gestik, Mimik und sogar Tanz zeigten die Kraft des Nonverbalen, die alle Sprachbarrieren überwindet. Das Leben der Menschen sei durchzogen von Engagement, aber auch schwierigen Momenten. Die Dargestellten verbinde, „dass sie ihre Mehrsprachigkeit angesichts aller darin enthaltenen Herausforderungen meistern und genießen“.

„Auch auf den Ahlener Straßen hört man viele Sprachen“, sagt Bürgermeister Berger. Diese könnten unterschiedliche Assoziationen hervorrufen – je nachdem, um welche Sprache es sich handelt. So sei es gelegentlich befremdlich, wenn man eine dieser Sprachen nicht versteht. „Mehrsprachigkeit ist für viele nicht nur persönliche Normalität, sondern auch ein wichtiges gesellschaftliches und individuelles Potenzial, welches es zu stärken und zu fördern gilt“, so Berger.

Kinder, die mit zwei oder mehr Sprachen in der Familie aufwachsen, hätten im Leben Vorteile, stellt Diler Senol-Kocaman fest. Dies beziehe sich nicht nur auf den späteren Wettbewerb um gute Berufsperspektiven in einer globalisierten Welt. „Kinder entwickeln eine stabilere Identität wenn ihnen vermittelt wird, dass auch die Sprache, die Zuhause gesprochen wird, einen besonderen Wert hat.“ Außerdem helfe geförderte Mehrsprachigkeit das Erlernen der deutschen Schriftsprache, genauso wie das Lernen weiterer Sprachen. Viele Aspekte des täglichen Lebens würden dadurch positiv beeinflusst.

Daniela Noack lenkt den Blick darauf, dass Mehrsprachigkeit eher der Normalfall als die Ausnahme ist: „Insgesamt gibt es weltweit mehr Menschen, die mit mindestens zwei Sprachen aufwachsen, als Personen mit nur einer Sprache.“ Die meisten Menschen in afrikanischen Staaten, in Asien oder weiten Teilen Osteuropas verstehen und sprechen zwei oder sogar mehr Sprachen. „Auch wir in Deutschland und in Ahlen sollten das sehen und als Ressource anerkennen.“

Aufgelegt worden sind vom Bildband zunächst 100 Exemplare. Bei Interesse können diese – wie die Plakate – bei Daniela Noack unter Telefon 59747 oder per E-Mail an noackd@stadt.ahlen.de angefragt werden.