Ein Puzzle aus Knochen

Um elf Uhr begann Kunze damit, das Puzzle aus über hundert Einzelteilen zusammenzusetzen, wie er es zuletzt erst vor einigen Wochen probeweise in seiner Werkstatt getan hatte, mit nur ei­nem Assistenten. Diesmal gingen ihm mit Museums­leiterin Gabriele Moser-Olthoff, deren Mann Chris, Pe­tra Schäfer aus der städtischen Kulturabteilung, Sebastian Rademacher und dem ehrenamtlichen Stadtarchivar Jürgen Rheker einige Helfer mehr zur Hand, und so war es nach vier Stunden schon fast geschafft, pünktlich zum Pressetermin. Nur die beiden, je 2,50 Meter langen Stoßzähne – nachgebildet aus Polyesterharz – fehlten noch.

Als auch sie eingesetzt waren, herrschte minutenlang andächtiges Schwei­gen auf der Tenne des alten Ackerbürgerhauses, lediglich das leise Surren der Kameras war zu vernehmen. Ein historischer Moment, ohne Übertreibung: Zum ersten Mal seit circa 41 000 Jahren – so alt wird es von Wissenschaftlern geschätzt – stand das Mammut wieder in seiner Heimatstadt auf eigenen Füßen, in nahezu voller Lebensgröße: 3,28 Meter hoch, fünfeinhalb Meter lang und 500 Kilo schwer. Ein bisschen Fantasie gehört allerdings dazu, um sich vorzustellen, wie das eiszeitliche Tier mit Fell ausgesehen hat. Dunkler vermutlich und noch etwas zotteliger als das kleine Plüsch-Mammut aus dem Merchandising-Sortiment der Stadt Ahlen, das Kunze zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag mitnehmen durfte.

Kunze war vielleicht nicht ganz so ergriffen wie die Ahlener, freut sich aber auch, dass sein Werk nun zumindest für die Dauer von zwei Monaten zu besichtigen ist. Schließlich hat er das Urvieh nicht ein Jahr lang – schon 2015 war das – im Auftrag des Geomuseums der Uni Münster fachmännisch restauriert, damit es sein weiteres Dasein in Kisten verpackt fristet. Doch die Fertigstellung des Muse­ums­neubaus, durch des­sen Fenster das Mammut auf den münsterischen Domplatz blicken soll, verzögert sich weiter auf unbestimmte Zeit. „Ich glaub‘, 2018 wird‘s nix mehr“, sagt Kunze. Sicher weiß er nur: Am 23. Juli wird er sich wieder früh den Wecker stellen und auf den Weg nach Ahlen machen.