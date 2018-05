Freitagmorgen, 10 Uhr, Forum der Gesamtschule. Im Rahmen der Europa-Woche begrüßt Anke Gutsche als Europakoordinatorin eine Referentin, die für ihre streitbare Haltung bekannt ist: Lamya Kaddor. Die muslimische Religionspädagogin mit Ahlener Wurzeln, die hier zur Schule ging und am Städtischen Gymnasium ihr Abitur machte, stellt den Mädchen und Jungen ihre Autobiografie „Die Sache mit der Bratwurst“ vor.

Warum das Buch „Mein etwas anderes deutsches Leben“ als Untertitel trägt, verdeutlicht die 39-Jährige an ihrer Schullaufbahn. Als Kind syrischer Eltern wird sie bereits an der Grundschule wie eine Türkin behandelt und erhält muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, obwohl in Syrien Arabisch gesprochen wird. Selbst auf dem Gymnasium habe man wenig mit ihrer anders gearteten Herkunft anfangen können, berichtet sie, denn dort wurde ihr zusätzlicher Deutschunterricht verordnet, obwohl sie gut Deutsch sprach. Weil in der Mittelstufe eine Befreiung vom Religionsunterricht nicht vorgesehen ist, musste sie wie die muslimischen Mitschüler dem Unterricht beiwohnen, ohne sich beteiligen zu dürfen. Erst in der Oberstufe habe sie selbst über das Unterrichtsfach entscheiden können, erinnert sich Kaddor mit unüberhörbar sarkastischem Unterton.

Ihre erste Begegnung mit Schweinefleisch datiert aus dem Kindergarten. Weil sie ohne Eltern ein Fest besuchte, stillte sie mit ihrer Freundin Bianca ihren Hunger mit einer leckeren Bratwurst. Erst beim dritten Biss wurde ihr bewusst, dass sie gerade verbotenes Schweinefleisch aß. Die Frage nach dem Verzehr von Fleisch bestimmte weitgehend die anschließende Diskussion. Darin forderte die Islam-Lehrerin die Fragesteller auf, die Begrifflichkeit von „unrein“ zu hinterfragen. „Allah hat uns auch aufgefordert, unseren Verstand zu gebrauchen“, hält sie einem Schüler entgegen, der Gotteswort für nicht interpretierbar hält. Für ihre liberale Haltung wird Kaddor von konservativen Muslimen angefeindet und auf der anderen Seite von Rechtspopulisten wie erst kürzlich in Dresden. 2016 hat sie wegen ständiger Anfeindungen und Morddrohungen ihren Job als Lehrerin aufgeben.