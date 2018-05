Von Südspange bis Simulator

„PedAhlen“, das Radverkehrskonzept, stand beim zweiten Fahrradaktionstag am Samstag im Mittelpunkt und nahm vor allem das Thema „Südspange für Radler“ ins Visier. Dazu gab am Schöneberger Platz, am Ostende der Fußgängerzone, den Stand von „PedAhlen“. Hier informierten Marion Kremer von der Umweltabteilung und Stadtplanerin Angelika Schöning über die Einzelheiten. Außerdem warf auch schon das Stadtradeln vom 26. August bis zum 16. September seine Schatten voraus.

„Wir wollen die Südspange etwa von hier bis zur Wersebrücke an der Weststraße für Radfahrer sicherer machen“, erklärte Marion Kremer mit Blick auf eine lange grafische Darstellung des Vorhabens. Zur Verdeutlichung waren darauf die besonderen Stellen hervorgehoben. Die Idee dahinter: die Radfahrer auf die Straße bringen. Dazu haben die Verkehrsplaner Schutzstreifen für die Zweiräder vorgesehen. „Wir versprechen uns davon die deutliche Verbesserung der Sicherheit“, so Marion Kremer. Das Thema stieß auf großes Interesse, die beiden Radexpertinnen hatten alle Hände voll zu tun, um den Wissensdurst der Passanten mit und ohne Rad zu stillen. Dabei war die der Bürger zum neuen Konzept meistenteils positiv.

Allerdings gab es am Stand noch mehr zu entdecken. Verkehrsexperte Heino Hilbert schwang sich auf den Sattel des Fahrradsimulators und checkte seine Sicherheit auf zwei Rädern. Dabei kam er ganz gut weg. „Es gibt gewisse Schwierigkeiten mit der Simulatortechnik. Es ist doch schon anders als in echt“, urteilte der Fachmann. Denn der Rechner kam mit vorausschauendem Fahren noch nicht klar, was Hilbert und andere Testkandidaten doch etwas verunsicherte.

Beim Fahrradquiz gab es nützliche Kleinigkeiten wie Luftpumpen zu gewinnen. Dazu konnten Radler und Fußgänger den neuen, fast druckfrischen Radfahrplan gratis mitnehmen.