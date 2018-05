„Wir haben in diesem Jahr schon einige Aktivitäten erfolgreich hinter uns gebracht“, sagte der Vorsitzende Hans-Dieter Samson mit Verweis auf die Gedenkfeier zu Ehren von Oberfeldarzt Dr. Paul Rosenbaum und Colonel Sidney Hinds oder die Beteiligung an Veranstaltungen des Aufklärungsbataillons 7, wofür der stellvertretende Kommandeur Marc Kalbus, der dieser Sitzung beiwohnte, den Dank seines Verbands aussprach.

Einen etwas ausführlicheren Rückblick hielt Samson auf die erst vor wenigen Wochen absolvierte Fahrt zur Gedenkfeier auf den Düppeler Schanzen. „Es war diesmal wirklich etwas Besonderes, da wir auch an den Veranstaltungen teilnehmen durften, die in früheren Jahren nur Dänen vorbehalten waren“, sagte er. Für das kommende Jahr sei bereits vor Ort eine Einladung ausgesprochen worden.

Doch zunächst geht es für eine Abordnung des Vereins vom 7. bis 8. Juni nach Koblenz. Die Ahlener besuchen das Sanitätsregiment 2 mit seinem Führungsbereich. Die Übernachtung erfolgt in der Freiherr-von-Stein-Kaserne. Auch die Besichtigung der Dokumentationsstätte im ehemaligen Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler und ein gesellschaftlicher Abend mit den Kameraden des Sanitätsregiments 2 stehen auf dem Programm.

„Dann kommt eine etwas längere Sommerpause“, kündigte Hans-Dieter Samson an. Zwar seien einige Termine noch in Vorbereitung, doch fest terminiert sind bislang nur der Volkstrauertag am Sonntag, 18. November, um 16.30 Uhr in der „Westfalen-Kaserne“ mit Totengedenken am Ehrenmal sowie das traditionelle Grünkohlessen am Donnerstag, 22. November, um 18.30 Uhr im Unteroffiziersheim (Anmeldeschluss beim Unterstützungspersonal ist der 9. November).

Wohlwollend registriert der Freundeskreis auch die Zusammenarbeit der ersten Kompanie der Aufklärer mit der Gemeinde Vorhelm. Die Patenschaft, die im September per Urkunde besiegelt wurde, habe schon viele neue Kontakte und Freundschaften auf den Weg gebracht, die der Intention des Freundeskreises entsprechen, als Brücke zwischen Militär und Zivilbevölkerung zu agieren.

Der Vorstand brachte im lockeren Gespräch seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Jahresprogramm auch wieder durch die Teilnahme von Soldaten begleitet wird. Die Kompaniechefs sollen entsprechend informiert werden, damit die Daten rechtzeitig in der Truppe verbreitet werden. Ein Lob zollte Samson in diesem Zusammenhang auch dem Unterstützungspersonal in der „Westfalen-Kaserne“, die bei Veranstaltungen mit Voranmeldung die jeweiligen Listen führen.