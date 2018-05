Die traditionelle Abnahme der Avantgarde der Dolberger Schützen zum Schützenfest erhielt am Freitagabend auf dem Hof Rödelbronn noch eine besondere Würze. Zum einen wurde mit dem Tauziehen der aktiven gegen die ehemaligen Avantgardisten eine Wette eingelöst, zum anderen stellten die Avantgardisten zwei neue Bollerwagen vor.

Dass eine Schützenversammlung auch nach dem offiziellen Ende noch bedeutsam werden kann, zeigte sich, als die Avantgardisten und die Ehemaligen an der Theke in der Mehrzweckhalle beisammenstanden und eine 100-Liter-Bierwette ausheckten. Ein Tauziehen sollte den Sieger hervorbringen.

Am Freitagabend fiel der Startschuss. Dass es beiden Gruppen sehr um die Ehre ging, war schon im Vorfeld deutlich geworden. Nicht nur, dass Trainingsstunden eingelegt wurden, die Schützen hatten sich auch fachmännische Tipps über Fußstellungen und Griffe geholt. Die jungen Avantgardisten waren sich ihrer Sache schon zu Beginn sicher und zogen mit brennenden Bengalos in die „Arena“ ein. Am späten Abend aber wurde es ein eher kurzes Ringen um die Kaltschalen: Die Avantgardisten ließen den Ehemaligen im „Best-of-Two“-Modus keine Chance. Es mussten nur zwei Sätze angesetzt werden, welche die Avantgardisten für sich entschieden. Somit war es für Schiedsrichter und Schützenkönig Hans Droste ein einfaches Spiel. Er hatte lediglich das Schuhwerk der Avantgardisten beanstandet, das aus Fußballschuhen mit Stollen bestand. Nachdem das getauscht war, konnte es losgehen.

Zwei neue Bollerwagen für die Avantgarde. Foto: Ralf Steinhorst

Im Verlauf des Abends hatte Tobias Schröer zwei neue Multifunktionsbollerwagen präsentiert – in Eigenarbeit gebaut. Diese können nicht nur die Fähnchen zum Schmücken der Straßen aufnehmen, sondern auch die Gewehre der Schützen. „Die können aber auch gut für Maitouren genutzt werden“, führte Tobias Schröer aus.