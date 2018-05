Zu Besuch im Haus eines Waagevolks

Wenn der Lehrbienenstand öffnet, ist Sommer: So fühlte es sich an am Sonntag nahe dem Wasserturm an der Warendorfer Straße. Aber nicht nur die Saisoneröffnung ließ aufblicken: „Am 8. Mai 1978 öffnete der Lehrbienenstand zum ersten Mal“, begrüßte Bettina Heimann, Vorsitzende des Imkervereins Ahlen, am Morgen die ersten Gäste. Fast auf den Kopf genau feierten die Bienenfreunde damit das 40-jährige Bestehen.

Einer der Planer und Erbauer des Lehrbienenstands war Carlheinz Gerwinat: „Wir begannen mit gut einem halben Dutzend Helfern, zum Schluss waren aber nur noch Fritz Rahnenführer und ich übrig“, schmunzelte der gelernte Möbeltischler. Die Bienenanlage ist buchstäblich Gerwinats Feder entsprungen. Denn damals, so berichtete der rüstige Senior, wurden Möbeltischler noch zum Bau von Dachstühlen eingesetzt. „Damit waren wir auch mit Statikaufgaben befasst, das kam mit hier zugute.“

Seitdem hat sich eine Menge getan. Der Imkerverein hat im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen keine Nachwuchssorgen. Hier hat sich die „aggressive“ Mitgliederwerbung ausgezahlt. „Nun, vielleicht weniger aggressiv als einfach erfolgreich“, zwinkerte Co-Vorsitzender Stephan Kaplan. Mit seinem Imkerkollegen Michael Heimann bietet Kaplan seit einigen Jahren am Lehrbienenstand Neuimkerschulungen mit anschließendem Fortgeschrittenenkurs an. „Dazu bieten wir den Jungimkern aller Altersstufen auf dem Gelände den Bienencampingplatz. Zusammen mit den erfahrenen Imkern können sie so erste Erfahrungen sammeln.“

Das Konzept brachte dem Verein viele neue Mitglieder und hilft der Natur in Zeiten des Rückgangs der Bienenpopulation. „Das ist aktiver Umweltschutz“, lobte Landtagsabgeordneter Hennig Rehbaum, der mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger als Ehrengast zum Bienenstand gekommen war. Auch Ralf Storkamp und Renate Mehring vom Landwirtschaftlichen Ortsverband waren gekommen: „Bienen sind nicht nur für die Landwirtschaft lebensnotwendig, sie sind es für uns alle“, betonte Storkamp.

Als Hauptattraktion öffnete Michael Heimann das „Waagevolk“. „Es ist ein Bienenvolk, das mit seinem Bienenhaus auf einer Waage steht. So lässt sich einfach das hoffentlich zunehmende Honiggewicht überprüfen“, erklärte der Imker. Neben dem Bienenhaus qualmte die Imkerpfeife vor sich hin, um die fleißigen Tierchen zu beruhigen. Und dann machte sich Heimann – geschützt mit Schleier und Handschuhen – daran, die Kiste zu öffnen. Mit sicherer Hand zog er einen Rahmen heraus, in dem die Bienen ihren Honig in Wachswaben deponieren. Für die vielen Besuchern eine riesige Schau, aber die Tierchen blieben recht gelassen. Ruhig streifte der Imker noch das lebhafte Gekrabbel ab und präsentierte den Zuschauern freien Blick auf Waben und Honig.

Rund um den Lehrbienenstand hatten die Imker noch eine kleine Zeitreise durch die Geschichte der Imkerei aufgebaut und gaben dazu fachkundige Erklärungen.