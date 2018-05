Ein mutmaßlicher Fahrraddieb befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige fiel Sonntagnachmittag Polizisten in der Fußgängerzone auf. Den Beamten war bekannt, dass der 30-Jährige mittellos und ohne festen Wohnsitz war. Daher habe der Verdacht nahegelegen, dass das Rad gestohlen sei, so die Pressestelle. Die Beamten stellten das ältere silberne Damenrad der Marke „Alu-Rex“ sicher und leiteten gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

Nur etwa 15 Minuten später erblickten die Polizisten den Tatverdächtigen erneut auf dem Lütkeweg, wieder mit einem Fahrrad. Auch dieses Zweirad – ein älteres silbernes Herrenrad der Marke Kettler – dürfte aus einem Diebstahl stammen. Die Einsatzkräfte stellten auch das sicher und nahmen den 30-Jährigen vorläufig fest.

Der Amtsrichter am Amtsgericht Ahlen erließ Montag Haftbefehl.