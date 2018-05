Briefkultur lebt wieder auf

In den ersten beiden Weltkriegen war die Feldpost fester Bestandteile der Kommunikation. Als einzige Möglichkeit, mit der Familie zu Hause Kontakt zu halten, hatte sie eine immense Bedeutung für die Soldaten.

Doch wer schreibt heute noch Briefe? Tatsächlich haben sich die Schüler des Berufskollegs St. Michael an dieser Schriftform versucht. Gemeinsam mit den anderen Berufskollegs in kirchlicher Trägerschaft im Bistum Münster verfassten sie Friedensbriefe, die nun im Rahmen des Katholikentags in Münster ausgestellt werden.

In der Installation befinden sich die Werke „frei im Raum hängend“. Sie bilden damit den geistigen Überbau, der mit einem mit roter Wolle umwickelten Korpus durchbrochen wird. Kieselsteine auf dem Boden sollen die Härte und Konflikte darstellen. Insgesamt sind im Bistum fast 1500 Briefe entstanden, allein am Berufskolleg St. Michael 70. Manche sind an Gott adressiert, manche an die Gesellschaft, aber alle haben eines gemeinsam: Sie zeigen eine sehr persönliche Sichtweise von Jugendlichen auf das Thema. „Frieden ist eine sehr subjektive Sache“, erläutert Lucas Grabitz. Er selbst richtete seinen Brief an die Gesellschaft und beschreibt Frieden darin als „eine innere Einstellung“. Für Luca Hase und Laurenz Schulze Höckelmann bedeutet Frieden, etwas mit seinen Freunden und seiner Familie zu unternehmen anstatt ständig auf das Handy zu gucken. Lena Pieper nutzte ihren Brief, um den Frieden in unserem Land mit dem in anderen in Verhältnis zu setzen. Sie alle schrieben ihre Briefe freiwillig. Eingestimmt hatten sie sich mit Musik. Inspiriert hatten sie Texte von berühmten Autoren zum Thema „Frieden“.

Nun sollen sie ebenfalls eine Anregung liefern. Denn angeschlossen an die Ausstellung ist eine Mitmach-Aktion. Jeder Besucher ist aufgerufen, einen eigenen „Friedensbrief zu verfassen. Ideen dafür gibt es derzeit sicherlich viele.