„Suche Frieden“: Rechtzeitig vor dem Katholikentag in Münster wurde am Montagmorgen ein neuer Fahnenmast vor dem Pastoralbüro an der Nordstraße errichtet. Pfarrer Dr. Ludger Kaulig hisste die Flagge mit Hilfe von Ralf Berkemeier. Vor strahlend blauem Himmel leuchtet nun für alle gut sichtbar das Motto des Katholikentags.

Der bietet vom 9. bis 13. Mai eine Fülle von Veranstaltungen, drei davon mit aktiver Ahlener Beteiligung:

Der Projektchor unter Leitung von Andreas Blechmann ist am Donnerstag, 10. Mai, beim Chorkonzert ­„Peace For The World“ dabei. Bei diesem Begegnungskonzert von 16 bis 17.30 Uhr auf dem Domplatz gestalten mehr als 4300 Mitwirkende aus 138 kirchlichen Chören ein Konzert der Superlative. Höhepunkt ist die Uraufführung des „Münster-Halleluja“ für 16 Chorstimmen von Ulrich Grimpe.

Pfarrer Dr. Ludger Kaulig gestaltet am Freitag, 11. Mai, gemeinsam mit Imam Benjamin Idiz aus Ahlens Partnerstadt Penzberg einen biblischen Impuls zu Jesaja 52, 1 - 12, Das neue Heil für Zion. Der Impuls wird musikalisch begleitet von Klara von Querenberg aus Erfurt. Beginn ist um 9.30 Uhr im Vom-Stein-Haus, Schlossplatz 34 (zweites Obergeschoss, Aula).

Die Ahlener Pfarrsekretärinnen sind dabei, wenn sich der Berufsverband der Pfarrsekretärinnen nahe der Überwasserstraße auf der Kirchenmeile vorstellt. Am Freitag, 11. Mai, bleiben alle Büros wegen der Teilnahme der Sekretärinnen am Katholikentag geschlossen.