WM im Schnelldurchlauf

Die Schulbank drückte das Publikum am Montag in der Stadthalle. Bei „Pistors Fußballschule – Projekt 5. Stern/Das WM-Spezial“ gab es viel Wissenswertes rund um den Fußball. Und natürlich viel zum Schmunzeln.

WDR 2-Sportreporter Sven Pistor war nicht alleine nach Ahlen gekommen. Er hatte Armin Lehmann mitgebracht, seines Zeichens Kultreporter, der 2014 für den ARD-Hörfunk als Finalreporter in Brasilien war, und dieses Jahr aus Moskau berichten wird.

Gleich zu Beginn bewies Sven Pistor, dass er Ahlen kennt: „Bei LR gegen den 1. FC Köln war ich das letzte Mal in Ahlen.“ Und dann ging es ab: Die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft flogt nur so am Publikum vorbei – gespickt mit Interview-Fetzen und Fotos. Pistors Analyse zur deutschen Gruppe in Russland: „Mexiko ist wohl d i e Mannschaft in unserer Gruppe.“

Weiter ging es auch schon mit der Suche nach dem „Klugscheißer“ im Publikum. Dafür startet der Moderator zwei Quizrunden. Wissensfragen und ein Bilderrätsel waren zu bewältigen, um ins Endspiel zu kommen. Je zwei Freiwillige aus dem Publikum traten gegeneinander an.

Sven Pistor. Foto: Reinhard Baldauf

Zwischendurch informierten Sven Pistor und Armin Lehmann über die WM im Reich von Putin. Lehmann freute es, dass kein Spiel im tiefsten Asien, in Wladiwostok, stattfindet.

Und auch Sven Pistor schweifte in die Ferne, nämlich zur WM-Vergabe an Katar: „Wenn ich an die FIFA denke, werde ich schon nachdenklich.“ In Katar seien bis heute schon 1000 Leiharbeiter aus anderen Ländern auf den Baustellen tödlich verunglückt. Dazu spielte er Aussagen von „Kaiser“ Franz Beckenbauer ein, der das nicht wahrhaben will. Bei der FIFA sei der DFB-Präsident vertreten, zeigte Pistor zur Vergabe an Katar auf: „Man könnte mal auch was anderes machen, als sich zu enthalten.“ Applaus aus dem Publikum.

Mit dem Finale beim Klassenquiz war aber noch nicht Schluss. Nach der unterhaltsamen Show standen Sven Pistor und Armin Lehmann noch für Autogramme und Fotos zur Verfügung.