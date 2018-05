Ertappt: Die Polizei nahm am Dienstag zwei jugendliche Einbrecher fest. Die waren am frühen Morgen in einen Getränkemarkt an der Sachsenstraße eingebrochen und geflüchtet, als die Polizei eintraf. Die Einsatzkräfte verfolgten das Duo und stellten die beiden 16-Jährigen. In ihren Rucksäcken fanden die Beamten Tabakwaren und Süßigkeiten, die offensichtlich aus dem Getränkemarkt stammten. Die Polizisten nahmen beide Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Diebesgut sicher. Im Laufe des Morgens vernahmen Ermittler die Jugendlichen zu dem Einbruch, wobei sich einer der beiden nicht nur geständig zeigte, sondern auch zwei weitere Einbruchsversuche in einen Discounter in der gleichen Nacht und am 3. Mai zugab.