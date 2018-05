2016 schließt mit sattem Plus

Den Jubelschrei hat sich Dirk Schlebes gerade noch verkniffen. Aber ein „Wow“ entlockte die Nachricht dem Kämmerer dennoch. Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem dicken Plus von 6,6 Millionen Euro ab. Ursprünglich war der Kämmerer bei Verabschiedung des Haushalts von einem Defizit in Höhe von 1,6 Millionen Euro ausgegangen. Die freudige Botschaft wollte die Stadtspitze der Politik nicht vorenthalten und so überbrachte sie Dirk Schlebes am Dienstagabend den Mitgliedern des Finanz- und Personalausschusses, bevor der Bürgermeister den Jahresabschlussentwurf am Donnerstag nächster Woche in den Rat einbringt.

„Es ist das erste Mal seit Einführung des neuen Haushaltswesens für Kommunen (NKF) vor zehn Jahren, dass ein Jahresergebnis positiv ausfällt“, freuen sich Schlebes und Kämmerei-Gruppenleiterin Michaela Thöne.

Auch auf die Gefahr hin, als Spaßbremse zu gelten, warnt Schlebes aber vor allzu großen Erwartungen: „Das wird so kaum zu wiederholen sein“, schränkt der Kassenwart der Stadt ein. Rund 5,4 Millionen Euro seien als Einmaleffekt zu sehen, der von der Finanzierung der Flüchtlingszuwanderung und der Bereitstellung von Notunterkünften in Ahlen herrühre. Ziehe man diese Effekte ab, bleibt aber noch immer ein Plus: „1,2 Millionen Euro sind aus eigener Kraft erwirtschaftet worden“, so Schlebes. Warum nur einmal? Weil die beiden Notunterkünfte in Ahlen inzwischen geschlossen worden sind und die Stadt seitdem wieder Geflüchtete aufnimmt. Der Einmaleffekt bestand darin, dass die Stadt vom Land für ihr Engagement mit der sogenannten Flüchtlingspauschale belohnt worden ist. Das Geld sei nicht zweckgebunden gewesen, betont Schlebes, und sei deshalb in den allgemeinen Haushalt geflossen.

Der Überschuss wirke sich auch positiv auf die Finanzlage und die Bilanz der Stadt Ahlen aus, ergänzt Michaela Thöne, für Finanzwirtschaft, Finanzbuchhaltung und Controlling zuständige Gruppenleiterin. „Die Investitionskredite konnten wir um 1,9 Millionen Euro abbauen und auf neue Kredite komplett verzichten.“ Kassenkredite seien um knapp 5,5 Millionen Euro gesenkt und der Kassenbestand zusätzlich um gut sechs Millionen Euro erhöht worden. Unterm Strich habe sich der Schuldenstand der Stadt um 13,4 Millionen auf etwa 70 Millionen Euro verringert. In der Bilanz konnte das Eigenkapital von 94 auf 100,6 Millionen Euro aufgestockt werden. „Damit wird zumindest zum Stichtag 31. Dezember 2016 die magische Grenze von 100 Millionen Euro Ei­genkapital wieder zum Guten überschritten“, so Thöne.

Ursächlich für das gute Ergebnis 2016 sind laut Stadtkämmerer neben dem Einmaleffekt Einsparungen im Personalbereich. Zwei Millionen Euro weniger als geplant seien hierfür aufgewendet worden, was insbesondere mit der geringeren Rücklagenzuführung zu Pensionsverpflichtungen für städtische Bedienstete begründet ist. Weiterer positiv zu verbuchender Effekt: „Die Landeszuwendungen zum laufenden Haushalt lagen um 1,9 Millionen Euro über unseren Erwartungen.“ Aufwendungen der Ahlener Umweltbetriebe fielen um rund 600 000 Euro geringer aus als geplant.