Blanke Nerven im Erlengrund

Im Erlengrund lagen die Nerven am späten Montagnachmittag so blank wie der Richterbach-Park selbst. Was Anwohner von der laufenden Renaturierung halten, ließen sie Vertretern der Stadt bei einem zweistündigen, teils emotionsgeladenen Rundgang in aller Deutlichkeit wissen: Nichts!

Rundgang? Nicht mehr ganz wörtlich zu nehmen, seitdem der zweite Weg weg ist. „Früher hieß es hier immer: Wir gehen mal ne Runde“, erregte sich Torsten Heub­lein mehrfach. „Heute geht‘s nur noch lang durch die Baustelle.“ Die Runde – ein Ritual, um sich dann vor „Volkers Kiosk“ zum Plausch zu treffen. Schöne Begleiterscheinung: kein Begegnungsverkehr unter Gassigängern, kein Anspringen, kein Kläffen. Einfach entspannt. Das, was den Park ausgemacht habe, sei nun weg. Ein Stück „Mexiko“.

Gerd Sternberg, gesundheitlich auf den Elektrochopper angewiesen, beklagte den Zustand des verbliebenen Wegenetzes: teils nicht beleuchtet, teils gruselig. Überall ungesicherte Löcher und Krater. Die ersten Radfahrer hätten sich schon langgelegt, der Rettungswagen sei mehr als einmal draußen gewesen. Die Renaturierung – ein Kahlschlag. „Es war hier mal eine grüne Oase“, so Sternberg. Der Groll der Anwohner wachse. Ein Ortstermin vor zwei Wochen, an dem noch über 30 teilgenommen hätten, habe im Chaos geendet. „Es wurden Fotos hochgehalten und alles schön geredet.“

Blick in den Richterbach-Park. Foto: Ulrich Gösmann

Jetzt nun ein erneuter Versuch der Verständigung, zu dem Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüros, unter anderem den Leiter der städtischen Grünflächenabteilung, Jörg Pieconkowski, als kompetenten Ansprechpartner mitgebracht hatte. Der verstand die Aufregung nicht, belegte die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung an konkreten Terminen der vergangenen zwei Jahre. 250 000 Euro flössen jetzt in den Erlengrund. Mittendrin ein Kinderspielplatz wie der auf dem Zechenpark – mit neun Meter hohen Klettertürmen und 80 000 Euro Gesamtinvestition. An anderer Stelle eine Fitnessstation. „Benutzt kein Mensch“, schoss es in deftiger Deutlichkeit aus Torsten Heublein. Ein anderer ließ wissen, lieber ins Fitnessstudio zu gehen als im Park wilde Verrenkungen zu machen. Hermann Huerkamp betonte, dass mit der Neugestaltung Blickkontakte geschaffen und Angsträume genommen würden. Torsten Heublein entgegnete in Anspielung auf fehlende Beleuchtung: „Selbst die Omas laufen hier inzwischen abends mit Gaspistole und Elektroschocker rum.“

Brücken ohne Geländer. Anwohner fragten: Darf das sein? Foto: Ulrich Gösmann

Den Wegfall des zweiten Weges begründete Jörg Pieconkowski mit dem Grundriss: Der Erlengrund sei lang und schmal. Die Renaturierung des Richterbachs brauche Breite. In Richtung Walstedder Straße sei zu sehen, wie sich die Natur neu entwickelt habe. Blick auch in den „Berliner Park“, der zu Beginn seiner Umgestaltung viel Kritik geerntet habe. Heute sei er fast vergleichbar mit dem Maxipark in Hamm und werde bewundert. Pieconkowski: „Wir haben seit vier Wochen Wachstum. In drei Jahren ist hier alles grün.“

Kritik am Durcheinander herausgerissener Baumwurzeln versuchte Hermann Huerkamp zu entkräften, um dann eines Besseren belehrt zu werden: Das bleibe so, ließ der Grünflächenchef wissen. Das sei alles Natur. Huerkamp staunte, Anwohnerin Alexandra Kümper platzte der Kragen: „Ich habe das Gefühl, dass Sie uns gar nicht ernst nehmen.“

Dass sich die Baustelle länger als geplant hinziehe, machte Jörg Pieconkowski an Fördermitteln fest, auf die im Herbst vier Wochen hätte gewartet werden müssen. Danach habe das Wetter Probleme gemacht. Gleich nach Pfingsten werde der Spielplatz installiert, im Sommer sei alles fertig. Weiter hinten entstehe zudem ein „ordentlicher“ Bolzplatz.

Vorgeschmack auf den neuen Spielplatz. Foto: Ulrich Gösmann

Torsten Heublein rieb sich an ungesicherten Bodenlöchern und fehlenden Brückengeländern. Wer mit dem Fahrrad vom Sudholtshof den abschüssigen Weg herunterkomme, fahre direkt rein. Pieconkowski versicherte, dass alles seine Richtigkeit habe.

Kritik auch am Teich, der den Ortstermin mit modrigen Gerüchen begleitete. Der stünde doch jetzt schon auf der Kippe. Aushub aus anderen Bereichen des Erlengrunds seien einfach abgekippt worden, darunter alte Fahrräder und anderer Unrat. Gefällte Bäume hätten Karpfen und Schildkröten regelrecht erschlagen. Der Leiter der Grünflächenabteilung sah sich für Fragen rund ums Wasser als falscher Ansprechpartner. Hermann Huerkamp machte Hoffnung, einen weiteren Ortstermin zu initiieren. Der am Montagabend endete nach über zweistündigem Schlagabtausch mit einem Händedruck.