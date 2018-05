Für Mitorganisator Oberstabsfeldwebel a.D. Helmut Ransleben war es eine besondere Freude, gleich zu Beginn Heinrich Romer zu begrüßen. „Als Soldat der ersten Stunde freue ich mich, dir das Verbandsabzeichen zu überreichen“, sagte Helmut Ransleben. Der so Dekorierte war einer der ersten Soldaten in der damals noch nagelneuen Westfalenkaserne.

Das brachte Ingolf Klotzsch vom Organisationsteam auf die Traditionsspur. „Wir sind gemäß des neuen Traditionserlasses die Tradition der Bundeswehr“, gab der pensioniere Stabsoffizier an. Schmunzelnd schränkte er allerdings ein, er sei es wegen seiner NVA-Vorgeschichte nur zum Teil. Dazu verlas er ein Grußwort vom ehemaligen Brigadechef, Generalmajor a.D. Robert Bergmann. Der Ex-Kommandeur forderte darin zum Andenken an die Gefallenen, die im Dienst für die Bundesrepublik ums Leben gekommen sind, auf. „Dieser Tag soll dennoch der Wiedersehensfreude und dem Erinnerungsaustausch dienen, erzählen Sie Ihre Anekdoten, haben Sie Spaß und lachen Sie gemeinsam“, so der General schriftlich.

Doch vor dem Spaß und der Gemeinsamkeit ging es zunächst zum Ehrenmal, um dort einen Kranz für die im Dienst verstorbenen Soldaten niederzulegen. „Ganz besonders gedenken wir der 55 gefallenen Kameraden der Bundeswehr und wünschen ihren Kameraden in den vielfältigen, weltweiten Einsätzen alles Soldatenglück“, hob Helmut Ransleben in seiner Rede hervor. Dazu spielte Leon Schreiber vom Dolberger Blasorchester das Lied „Ich hatte einen Kameraden“ auf der Trompete.

Ransleben kam zum vergnüglichen Teil der Ansprache. Darin erinnerte er besonders an die Verdienste des Infanterieverbands. „Wir waren die ersten, die in einer großen Übung Angehörige der britischen ,Special Forces‘ gefangen nahmen“, erinnerte der Ex-Oberst aber nicht ohne Genuss. Dazu servierte er noch zahlreiche weitere Übungsanekdoten. Schließlich forderte er alle Anwesenden dazu auf, ihre Erinnerungen an ihn zu schicken, damit sie aufgearbeitet und archiviert werden können. „Wir sind die Geschichte der 192er und die sollte nicht verloren gehen“, mahnte Ransleben. Bei Wurst, Steak und Bier verlebten die „Ex-Grenis“ einen vergnüglichen Abend.