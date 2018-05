Photovoltaik für E-Autos

Packte man vor Jahren noch den Tiger in den Tank, heißt es heute „Pack die Sonne in den Tank“. Die Rede ist von Elektroautos und deren wirklich klimaneutralem Betrieb. Joachim Rölfing, Energieberater der Verbraucherzentrale, hat sich des Themas angenommen und stellt fest: „Die durchschnittliche Solaranlage auf dem Dach liefert mehr Strom, als ein privat genutztes Elektroauto verbraucht.“

Agnes Weber, als Architektin bekannt für ihre Passivhäuser, hat auf dem Dach ihres Geschäftsgebäudes eine Photovoltaikanlage. Damit wird der Elektro-Firmenwagen „betankt“. „Wir speisen etwa 3300 Kilowattstunden pro Jahr ins Netz. Mit dem Auto verringert sich das auf etwa 600 Kilowattstunden im Jahr, aber wir sparen dafür das Benzin, was sich deutlich rechnet“, betont die Geschäftsfrau.

Allerdings hat diese Rechnung einen Haken. Die meisten Berufspendler sind zur sonnenaktiven Tageszeit nicht in der Nähe der heimischen Steckdose und können das nicht Auto mit Sonnenenergie betanken. Doch auch hier weiß Joachim Rölfing Abhilfe: „Der Batteriespeicher nimmt den Strom über den Tag auf und kann später nach Feierabend in das Auto geladen werden.“

Eine Lösung, die sich gerade für „Solareinsteiger“ anbietet. Denn es gilt, die Photovoltaikanlage, die Batteriespeicher, die Ladestation und das E-Auto aufeinander abzustimmen. Der Aufwand zahlt sich mit rund 70 Prozent Solarstrom für das Auto aus. „Selbst wer zurzeit noch kein Elektroauto anpeilt, sondern sich nur für einen PV-Anlage interessiert, sollte sich informieren. Denn im schlimmsten Fall verbaut man sich sonst die Chancen der sinnvollen Erweiterung für später“, mahnt der Energiefachmann.

Judith Spittler, Leiterin der Ahlener Verbraucherberatungsstelle, weist auf eine Informationsveranstaltung am Donnerstag, 17. Mai, um 19.30 Uhr in der Volkshochschule zum Thema „Sonne in den Tank“ hin. Weitere Informationen gibt es auch unter www.verbraucherzentrale.nrw/sonne-im-tank.