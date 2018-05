Das „Sinn“-Netzwerk (Senioren in neuen Netzwerken) macht sich auf den Weg zum Seniorentag nach Dortmund. Der diesjährige Seniorentag steht unter dem Motto „Brücken bauen“ und bietet vom 28. bis 30. Mai die Gelegenheit, Fachvorträge, Podiumsdiskussionen sowie Workshops zu besuchen.

Für Dienstag, 29. Mai, hat die Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ einen Bus zur Westfalenhalle organisiert. Interessierte sind eingeladen, zusammen mit dem „Sinn“-Netzwerk das vielfältige Programm zu besuchen und neue Ideen zum Umgang mit dem Alter nach Ahlen zu tragen. Daniela Noack und Ulla Woltering, Leiterin der städtischen Sozialabteilung, werden ebenfalls an dem Dienstag einen Fachvortrag halten.

Ulla Woltering freut sich darauf, „viele Menschen aus Ahlen in Dortmund zu treffen. Ich bin gespannt, welche Anregungen für das ,Sinn‘-Netzwerk mit nach Ahlen genommen werden.“ An dem Reisetag warten sowohl Vorträge und Diskussionen zum Mitmachen als auch ein Kabarettprogramm von Dr. Eckart von Hirschhausen auf die Besucherinnen und Besucher. Die Busfahrt, hin und zurück, wird kostenfrei angeboten. Es fällt lediglich ein reduzierter Eintrittspreis in Höhe von zehn Euro an.

Eine vorherige Anmeldung ist notwendig, der Anmeldeschluss ist Mittwoch, 16. Mai. Weitere Informationen und Rückfragen bei der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ unter Telefon 5 97 43 und 5 94 67 oder per Mail an seniorenarbeit@stadt.ahlen.de.