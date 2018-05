Mittelalterlicher Boden ausgegraben

Er ist dunkelbraun bis schwarz, leicht feucht und mit Sand behaftet: Der kleine Ast, den Sascha Bock am Mittwochmittag in der Hand hält, sieht für sich genommen nur wenig spektakulär aus. Doch er gehört zu etwas Größerem, das dem Grabungsleiter auf der Marktplatz-Baustelle im „AZ“-Gespräch ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

„So etwas findet man nicht alle Tage, das ist schon etwas Besonderes“, sagt der Fachmann und deutet in die Grube, wo sein Kollege Thomas Niehammer noch mit dem Einmessen beschäftigt ist.

Vor drei Tagen ist das Archäologenteam im westlichen Platzbereich auf einen mittelalterlichen Holzboden gestoßen, den es so und an dieser Stelle nicht erwartet hatte. Deswegen gestaltet sich die Einordnung des Fundes auch nicht so leicht, wie es etwa bei den Fundamentresten des Rathaus-Vorgängers oder einem vorgelagerten Gebäude aus der Zeit um 1430 der Fall war. „Der Boden ist offenbar älter als das anliegende Haus“, weiß Bock. „Wir gehen von 500 bis 700 Jahren aus.“ In rund 1,70 Meter Tiefe tauchte der natürliche, aber zweifellos von Menschen geschaffene Belag auf.

Ein Teil des Geflechts. Foto: Christian Wolff

Möglicherweise war das Werk, das aus kunstvoll ineinander­geflochtenen Ästen besteht, ein Teil der Straßen- oder Platzbefestigung. Er könnte aber auch dazu gedient haben, dass die zeitgenössischen Ahlener trockenen Fußes zum nahen Brunnen gelangen konnten. Dafür sprechen auch Auffüllungen mit Sandboden. „Das ist hier ein etwas feuchtes Gebiet“, hat der Grabungsleiter festgestellt. Jedenfalls, das schließen die Archäologen aus der Bodenbeschaffenheit im Umfeld, war der Boden im Außenbereich, nicht etwa Teil eines Wohnhauses. „Die Mauer des Gebäudes, in dessen Umfeld wir auch zahllose Lederreste gefunden haben und die womöglich zu einer Schuhmacher- oder Reparaturwerkstatt gehörte, entstand erst später.“

Die abschließende Bewertung will Sascha Bock zum aktuellen Zeitpunkt bewusst nicht vornehmen. „Das geschieht in enger Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe.“ Und zwar erst nach Abschluss der Grabung, die parallel zur Marktumgestaltung läuft.

Der Holzboden, der den Fachleuten das Herz höher schlagen lässt, bescherte ihnen zugleich eine Menge Arbeit. „Drei Tage haben wir gebraucht, um die Fläche vorsichtig freizulegen. Der Holzboden ist eine sehr feingliedrige Arbeit. Er ist feucht und weich, daher auch anfällig für Zerstörungen“, beschreibt Bock im „AZ“-Gespräch. Damit er nicht schon während der Erforschung austrocknet und porös wird, haben die Archäologen ein Zeltdach über die Grube gespannt und besprenkeln das Geäst immer wieder mit etwas Wasser. „Das ist eben ein sehr spezieller Fund.“

Da das unterirdische Pumpenhaus vor dem Alten Rathaus in Höhe der noch sichtbaren Fundamentmauern errichtet wird, stehen die Chancen gut, dass der Holzboden später nur zugeschüttet wird und damit als Bodendenkmal erhalten bleibt.