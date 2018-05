Freund und Wegbegleiter: Willi Sandforth

Auch schon vor seiner ersten Einzelausstellung im Jahr 1978 war Willi Sandforth ein gern gesehener Gast im Fritz-Winter- Haus (FWH). Seitdem war der Künstler mit Ahlener Wurzeln in weiteren elf Ausstellungen am Südberg vertreten. Am Samstag eröffnet Helga Gausling wieder eine Ausstellung Sandforths, der mit seinen Arbeiten Maßstäbe in der konkret-konstruktivistischen Malerei gesetzt hat. Doch anders als bei den Vorgängerausstellungen – zuletzt wurde Sandforth 2014 aus Anlass seines 90. Geburtstags parallel im Fritz-Winter-Haus und im Kunstmuseum gewürdigt – kann der Künstler nicht mehr dabei sein. Im Januar 2017 starb Willi Sandforth kurz vor Vollendung des 95. Lebensjahres.

„Gerade deshalb war es mir wichtig, diese Ausstellung zu machen“, erklärt Helga Gausling im Vorgespräch. Sandforth sei für sie ein Freund gewesen, der das Fritz-Winter-Haus und ihre Arbeit von Anfang begleitet habe. Sogar noch vor der Eröffnung des Hauses 1975, als sie 1974 in den Räumen des Einrichtungshauses „Wohnkugel“ eine Winter-Ausstellung ausgerichtet habe.

Für die FWH-Leiterin war Willi Sandforth ein „hellwacher und kritischer Begleiter der zeitgenössischen Kunst seit 1945“. In der Ausstellung entfaltet das Werk des bis zuletzt in Gütersloh beheimateten Künstlers eine bestechende Stringenz. Aus wenigen geometrischen Grundformen entwickelt er ein spannungsreiches Formenvokabular, das immer wieder neue Variationen hervorbringt.

„Willi Sandforth ist Zeit seines Lebens seinem inneren Kompass gefolgt“, stellte Burkhard Leismann anlässlich der Ausstellung im Kunstmuseum 2014 fest. Am Samstag wird der Museumsleiter die Ausstellung im Winter-Haus eröffnen.

Für die aktuelle Präsentation hat Helga Gausling 54 Arbeiten zusammengetragen, die überwiegend aus dem Nachlass des Künstlers stammen. „Ich habe mich bewusst auf das Spätwerk konzentriert“, erläutert die Leiterin der renommierten Kunsterinrichtung. Deshalb fehlen die frühen figurativen Bilder, in denen Willi Sandforth immer sichtbarer um eine abstrakte Formgebung rang, um schließlich zu den konkret-konstruktiven Kompositionen zu gelangen, die auch diese Ausstellung prägen. Deutlich wird, dass Willi Sandforth gerne in Bildreihen gearbeitet hat, um seinen bevorzugten Formen- und Farbkanon immer wieder aufs Neue zu erproben und auszutarieren.

Parallel zeigt auch das Kunstmuseum ab Samstag einige ausgewählte Werke des Künstlers.