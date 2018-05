„Meine Bilder sollten erst einmal nur unsere Krankenhauswände verschönern“, erklärt Alicia Wagner, Mitarbeiterin des St.-Franziskus-Hospitals, ihren Weg zur ersten Ausstellung. Die 35-jährige Verwaltungsangestellte arbeitet vormittags in der Anmeldung. Die Malerei war für sie anfänglich ein Hobby und als Ausgleich zu Arbeit und Familie gedacht. „In der Ruhe entsteht meine Kunst. Ungestört und ganz entspannt male ich am liebsten“, so Alicia Wagner weiter, „meine Kinder und mein Mann unterstützen mich sehr, indem sie mir die Zeit zum Malen geben.“

Schon als junges Mädchen zeigte sich ihr künstlerisches Talent. Ihre Maltechniken hat sie sich autodidaktisch angeeignet. Besonders ihre Familie ist mächtig stolz auf sie. Im Ahlener Krankenhaus machte es schnell die Runde, dass Alicia Wagner Kunst im Blut hat. Einige Kolleginnen und Kollegen sind von den vielseitigen Werken so begeistert, dass sie gleichzeitig auch der Motor für die erste Ausstellung „Kreatives Querbeet“ im Krankenhausfoyer waren. Aktuell werden dort 25 Werke gezeigt. Alicia Wagner malt sowohl ab­strakte Motive mit Acryl als auch Bilder in gedeckten Farben. Hervorstechend sind neben Meerlandschaften ih­re Blumenmotive auf großen Leinwänden. „Privat bevorzuge ich am liebsten erdige Töne, aber die Farbe Rot trifft den breiteren Geschmack“, so erzählt die Hobbykünstlerin aus ihrem Erfahrungsschatz. Alicia Wagner hofft, dass sie mit ihren Bildern vielen Kunstliebhabern Freude bereiten kann. Ihre Werke stehen auch zum Verkauf. Die Ausstellung ist bis zum 23. Juni im Foyer zu sehen.