Zu Beginn des Schützenfesttages hatten die Mitglieder ihre noch amtierende Majestät Simone Schröer mit einem Bus vom Wohnsitz in Dolberg abgeholt. Der Kranzniederlegung an der St.-Elisabeth-Kirche folgte der Marsch zum Festplatz am Anglerheim an der Langst. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Fanfarencorps Weiß-Rot Beckum.

Bereits mit dem 30. Schuss sicherte Christian Panke mit dem Zepter die erste Insignie. Es folgte der Apfel, der beim 94. Schuss durch Dennis Panke fiel, bevor erneut Christian Panke mit dem 138. Schuss dem Aar die Krone rauben konnte, wofür er später den vereinseigenen „Kronenwanderpokal“ entgegennehmen konnte. Der 207. Schuss von Björn Bäumker brachte den rechten Flügel, der 336. Schuss durch Michael Widera den linken Flügel zu Fall. Der Stoß war ein Fall für den künftigen Prinzregenten Marcel Pollmeier, bevor Jasmin Schlüter um kurz vor 19 Uhr die Reste des Adlers von der Stange holte und auf den Schultern des noch amtierenden Prinzgemahls Carsten Schröer und des künftigen Prinzgemahls Marcel Pollmeier die ersten Glückwünsche entgegennahm.

Im Zuge der Ehrungen vor dem Festabend wurden Björn Bäumker, Daniel Büning, Tobias Hammerl und Dominik Isermann für 25-jährige Vereinszugehörigkeit ausgezeichnet, Manfred Isermann gehört seit 40 Jahren dem ABSV an.