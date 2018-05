Auf der B 58 zwischen Ahlen und Drensteinfurt ereignete sich am späten Freitagabend ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

In einer langgezogenen Rechtskurve in Fahrtrichtung Hamm musste eine Verkehrsteilnehmerin ihren Pkw aufgrund eines technischen Defekts auf dem Seitenstreifen abstellen, teilt die Polizei mit. Ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Sendenhorst kam der Frau zur Hilfe und stellte seinen Land-Rover hinter dem liegengebliebenen Fahrzeug ab. An beiden Fahrzeugen war das Warnblinklicht eingeschaltet.

Um 22.05 Uhr befuhr ein 30-jähriger Ahlener mit seinem Pkw Hyundai die B 58 in Fahrtrichtung Hamm und kollidierte mit dem auf dem Seitenstreifen abgestellten Land-Rov er. Dabei wurde eine 68-jährige Sendenhorsterin leicht verletzt. Sie hatte zum Unfallzeitpunkt im Land Rover gesessen. Die Frau wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.