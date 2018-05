In einem Vortrag an der Mammutschule vor über 30 Pädagogen gesteht sie: „Ich habe so vieles falsch gemacht: Arbeitsblätter ausfüllen, Tests schreiben, Kinder beurteilen. Wir haben fest auf unseren Stühlen gesessen und uns nicht bewegt“, bedauert die charismatische Amerikanerin ihre bisherige Pädagogenlaufbahn. Doch dann habe sie in einem Seminar Rupert Isaacson und die Horse-Boy-Methode kennengelernt. Und sie war begeistert. Hier habe sie Antworten gefunden, wie sie den Lernkontakt zu ihren Schülern wiederherstellen kann.

Ausgehend vom Lernen auf dem Pferd für Kinder mit Autismus ist die Movement-Methode entstanden – ein Konzept, das mit einfachen Mitteln im gewohnten Klassenraum umgesetzt werden kann. „Für gutes Lernen braucht es eigentlich nur zwei Dinge: ein wertschätzendes menschliches Umfeld und eine ansprechende physische Umgebung“, sagt die Fachfrau. Also hat sie in ihrem Klassenraum angefangen und ihn beweglich gestaltet. Starre Formen gibt es nicht mehr. Manche Kinder lernen besser in Schaukeln, andere beim Wippen. Biologie lernt sich in der Natur ganz nebenbei. Und Bruchrechnen beim Spielen mit dem Fallschirm.

Schon nach kurzer Zeit haben sich die Kinder verändert, stellte Rimbach fest: „Die Rückmeldungen der Eltern waren äußerst positiv. Kinder, die über Migräne klagten, kannten das Symptom kaum noch. Sogenannte Unterrichtsstörer hatten wieder Spaß am Unterricht“, freut sie sich über die Entwicklung an ihrer Schule.

Warum die Methode funktioniert, schildert die Pädagogin anhand wissenschaftlicher und medizinischer Erkenntnisse. Schaukeln und Bewegen lösen innere Spannungen und fördern die Vernetzungsprozesse im Gehirn. Die Kinder können sich dadurch besser konzentrieren und umfangreicher lernen.

„Meine drei Jungs sind sofort auf die neue Methode des Lernens angesprungen“, bestätigt Henrich Berkhoff, Vorsitzender des Kinderschutzbunds im Kreis Warendorf. Heute finden sich einige Ansätze und Elemente aus dem Konzept der Movement-Methode bereits in manchen hiesigen Klassenzimmern wieder. Bianca Rimbach machte bei ihrem Besuch in der Mammutschule Mut, diesen Weg weiterzuverfolgen: „Warum nur mit Papier und Stift arbeiten, wenn die Natur so viel bietet?“ Weitere Infos erteilt der Ortsverband des Kinderschutzbunds, Bahnhofsplatz 1, Telefon 5 47 04 30, E-Mail an info@kinderschutzbund-warendorf.de.