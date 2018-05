Der Lokführer leitete aufgrund des Vorfalls eine Schnellbremsung ein und der Zug kam kurz nach Durchfahrt des Bahnhofes Ahlen zum Stehen. Die zeitnah eingetroffene Streife der Bundespolizei stellte einen erheblichen Schaden an der Frontscheibe des Zuges fest. Da sie gesplittert war, erlitt der Lokführer leichte Schnittwunden im Gesicht. Weiterhin schmerzten seine Augen.

Loch in der Frontscheibe

Der Lokführer gab an, dass er bei der Durchfahrt des Bahnhofs Ahlen eine hell gekleidete Person gesehen habe, die sich aus dem Schatten des ehemaligen Gepäckaufzugs (Bereich des in Fahrtrichtung Hamm liegenden Treppenaufganges auf dem Bahnsteig) begab und eine Wurfbewegung machte. Unmittelbar danach seien Teile der Frontverglasung der Lok zerborsten und es entstand ein etwa 5 cm großes Loch in der Scheibe. In dem einhergehenden "Splitterregen" aus Glas habe der Lokführer die Schnellbremsung eingeleitet.

Foto: Bundespolizei

Der Lokführer wurde in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung ein.

Die in diesem Fall ermittelnde Bundespolizeiinspektion Münster sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter und zum Tathergang geben können. Hinweise unter: 0 800 6 888 000 (kostenfreie Servicenummer) oder bei jeder Polizeidienststelle.