Stein auf fahrenden Zug geworfen

Mit schweren Verletzungen musste in der Nacht zu Samstag ein Lokführer in die Universitätsklinik nach Münster transportiert werden. Ein Unbekannter hatte offenbar einen Stein oder einem ähnlich schweren Gegenstand auf den Güterzug der DB-Cargo geworfen, als die Lok und Waggons den Ahlener Bahnhof passierten. Der Zug war in Laufrichtung Bielefeld-Hamm unterwegs.

Um 0.27 Uhr wurde die Einsatzzentrale der Ahlener Feuerwehr durch die Notfallzentrale der Deutschen Bahn über den Vorfall informiert. „Wir sind mit einem Rettungswagen und einem Löschfahrzeug in Richtung Bahnhof ausgerückt“, sagte Wachabteilungsleiter Michael Witkenkamp auf Anfrage unserer Zeitung.

Wie der Lokführer gegenüber den Einsatzkräften angeben konnte, habe er in Höhe der Bahnsteige noch eine Bewegung registriert. Bei Durchfahrt des Bahnhofs Ahlen habe er noch eine hell gekleidete Person gesehen, die sich aus dem Schatten des ehemaligen Gepäckaufzugs (Bereich des in Fahrtrichtung Hamm liegenden Treppenaufganges auf dem Bahnsteig) begab und eine Wurf- oder Schleuderbewegung machte. Unmittelbar darauf seien Teile der Frontverglasung der Lok zerborsten und es entstand ein ca. fünf Zentimeter großes Loch in der Scheibe. In dem einhergehenden „Splitterregen“ wurde er unter anderem im Auge verletzt. Außerdem erlitt er Schnittwunden im Gesicht. „Er konnte nur noch eine Schnellbremsung einleiten“, so Witkenkamp, worauf der Zug in Höhe der Brücke Uhlandstraße zum Stehen kam.

Ein etwa fünf Zentimeter großes Loch entstand in der Frontscheibe. Foto: Bundespolizei

Daraufhin wurde umgehend eine Sperrung der gesamten viergleisigen Bahnstrecke eingeleitet, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn aus der Berliner Zentrale erklärte. Die Lok sei nicht mehr fahrbereit gewesen und hätte durch eine andere Lok ersetzt werden müssen. „Um 1.03 Uhr haben wir die Einsatzstelle dem Notfallmanager der Bahn übergeben“, berichtete der Feuerwehr-Sprecher.

Die Polizei suchte in Bahnhofsnähe nach verdächtigen Personen – ohne Ergebnis, Erst um 3.10 Uhr konnte die Vollsperrung der Personenzuggleise wieder aufgehoben werden. Nachfolgenden Nah- und Fernverkehrszüge sowie Güterzüge warteten die Aufhebung der Streckensperrungen ab.

Der Lokführer konnte die Uniklinik nach ambulanter Behandlung wieder verlassen, teilte die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Samstagnachmittag mit. Ein Strafverfahren wegen schweren Eingriffs in den Bahnverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die in diesem Fall ermittelnde Bundespolizeiinspektion Münster sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Täter bzw. zum Tathergang geben können. Die Tat dürfte sich gegen ca. 0.20 Uhr ereignet haben. Hinweise werden unter der kostenfreien Servicenummer 08 00 / 6 88 80 00 oder bei jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.