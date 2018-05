Das kulturelle „Mammut-Programm“ in fünf Museen interessierte schon am Vormittag zahlreiche Besucher, die sich ab 11 Uhr zum Beispiel im Heimatmuseum einfanden. Das frischrestaurierte Skelett des Mammuts, das 1910 an der Beckumer Straße gefunden wurde und nun für zwei Monate sozusagen wieder „Zuhause“ ist, faszinierte die Besucher sichtlich. Die zückten ihre Handys und lichteten den mehr als drei Meter hohen Eiszeitriesen-Sensationsfund vielfach ab oder kauften eines der Mammut-Stofftiere, die das Heimatmuseum anlässlich des Museumstages anbot.

Fotografiert wurde auch im Kunstmuseum: Die Aktion „Lieblingsstücke“ ludt dazu ein, sich ein Exponat aus der tags zuvor eröffneten „Sammlung Plus“ auszusuchen. Robert Freiberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Kunstmuseums Ahlen, portraitierte die Besucher dann vor „ihrem“ Emil Nolde oder Auguste Renoir. Als besonders beliebt entpuppte sich dabei die eindrucksvolle „Große Komposition II“ von Fritz Winter. Das farbintensive Gemälde des Ahlener Künstlers von 1938 wählten nicht wenige Kunstinteressierte für ihr Erinnerungsfoto an den Museumstag aus.

Auch im Fritz-Winter-Haus am Südberg konnten sich Museumsleiterin Helga Gausling und Mitarbeiter Peter Volmer über mehr als zwei Dutzend Besucher schon am Vormittag freuen, die sie durch die neue Ausstellung mit Gemälden aus dem Spätwerk Willi Sandforths führten. Das Interreligiöse Museum im Goldschmiedehaus und die Stadt-Galerie mit der Ausstellung „68 wird 50“ boten am Nachmittag weitere Führungen und Aktionen an, die für ein prallgefülltes Programm mit Kunst und Kultur im Rahmen des Internationalen Museumstags sorgten. (Bericht folgt.)