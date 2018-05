Ein 29-jährige Ahlener fuhr am Sonntag kurz nach Mitternacht mit seinem VW „Golf“ die Weststraße in Richtung Parkstraße, als in Höhe der Hausnummer 93 eine unbekannte männliche Person unvermittelt auf die Fahrbahn sprang. Nur durch ein massives Ausweichmanöver konnte der Fahrer einen Zusammenstoß verhindern. Der 29-jährige hatte den Eindruck, dass der Mann ihn bereits aus der Entfernung gesehen habe und absichtlich auf die Straße gesprungen ist. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: Es handelt sich um eine männliche, ungefähre 30 Jahre alte Person, die um die 1,90 Meter groß ist. Die Person hatte einen rötlichen Bart und sprach akzent- und dialektfrei deutsch. Er trug eine schwarze Kappe oder Kapuze, eine graue Kapuzenjacke und eine schwarze Jogginghose. Die Person war zu dem Zeitpunkt in Begleitung einer Frau. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Identifizierung der Person. Wer kennt den Mann oder hat ihn beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.