Zeugen nahmen am Samstag gegen 19.20 Uhr einem Autofahrer auf der Warendorfer Straße die Fahrzeugschlüssel ab. Vorausgegangen war ein Verkehrsunfall, den ein 65-jähriger Ahlener laut Polizei verursachte.

Der Mann befuhr mit seinem Pkw die Wallstraße in Richtung Warendorfer Straße. Hier fuhr er gegen ein am linken Fahrbahnrand stehendes Verkehrszeichen. Anschließend bog er auf die Warendorfer Straße ab und stieß gegen den Masten einer Ampelanlage. Zwei junge Sendenhorster, die den Eindruck hatten, dass sich der Fahrzeugführer von den Unfallstelle entfernen wollte, schritten ein und nahmen den Fahrzeugschlüssel an sich.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 65-Jährigen fest. Sie ließen ihn deshalb einen Atemalkoholtest durchführen, der deutlich positiv verlief. Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte den Mann mit zur Wache. Hier ließen sie ihm eine Blutprobe entnehmen und stellten den Führerschein sowie den Personenbeförderungsschein des Ahleners sicher.

Der Sachschaden wird auf 5.300 Euro geschätzt.