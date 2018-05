Noch mehr Sport an der Finnbahn

„Fest gemauert in der Erden“ ist im Berliner Park nicht etwa das Fundament einer Glocke, sondern sind die Fundamente von drei neuen Sportgeräten an der Finnbahn. Die stellten am Montagvormittag Spender und Stadt vor.

„Die Stadtwerke haben sich bereits mehrfach im Park für den sportlichen Aspekt ihres Bades engagiert“, bedankte sich Baudezernent Andreas Mentz bei Hans Jürgen Tröger, dem Chef des örtlichen Versorgers. Seit knapp einer Woche sind die drei Geräte nun benutzbar.

Bestellt im Februar und im April montiert, sind der „Spaziergänger“, das „Steuerrad“ und der „Skitrainer“ inzwischen in Benutzung. Ganz aus Nirosta-Stahl – also rost- und wartungsfrei – gefertigt, dabei sicher mit einem ansehnlichen Fundamt im Boden verankert, erfreuen sich die drei Sportgeräte großer Beliebtheit. „Wir haben uns bewusst für diese Ausführung entschieden, da sie sowohl altersunabhängig zu nutzten ist als auch mit der Top-Qualität für langen Spaß sorgt“, freut sich Tröger über die weitere Parkbereicherung neben dem Hallenbad. Er sieht das durchaus auch als Einladung an andere Unternehmen, den Park mit weiteren Geräten aufzurüsten. „Platz dazu hätten wir schon hier entlang der Finnbahn“, stimmt Jörg Pieconkowski, Leiter des Grünflächenabteilung, zu.

Der Standort ist offenbar gut gewählt. So ist die Benutzung auch in der dunklen Jahreszeit möglich. Denn die Geräte werden von der Beleuchtung des Rundweges flankiert. Eine ebenfalls dazugehörige Tafel erklärt, wie die Apparate sporttechnisch korrekt zu benutzen sind.