Störungsfrei ist am Montag die halbseitige Sperrung der Weststraße gelaufen. Vorerst rollt der Verkehr nur noch von der Westenmauer in Richtung Parkstraße. Vereinzelte Irrläufer, die in Höhe der Volksbank-Hauptstelle noch weiter geradeaus fahren wollten, gab es zum Start der Baustelleneinrichtung. Die Stadtverwaltung empfiehlt daher noch einmal, über den Konrad-Adenauer-Ring auszuweichen. In einer zweiten Phase, wenn die ersten Versorgungsleitungen liegen, folgt eine Vollsperrung des Abschnitts, der zur Begegnungszone umgewandelt wird.