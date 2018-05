Entscheidend war für die Richter der Jugendstrafkammer, dass die heute 16-Jährige in ihrer Aussage bei Gericht widersprüchliche Angaben gemacht und teilweise womöglich bewusst die Unwahrheit gesagt habe, erklärte die Kammer beim Fortsetzungstermin. Auch der Staatsanwalt sah keine Grundlage mehr für eine Anklage wegen Vergewaltigung. Der Anwalt des Mädchens als Nebenklägerin wollte zur Einstellung, so sagte er den Richtern, „keinen Kommentar“ abgeben.

Nach der Aussage war der Haftbefehl gegen den 26 Jahre alten Nigerianer bereits aufgehoben worden (wir berichteten). Ihre Angaben hatte die 16-Jährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Für die Richter erschien es offenbar zweifelhaft, so war am Dienstag zu vernehmen, dass sie den Angeklagten vor der Tat nie gesehen haben will. Der hingegen hatte bei Gericht detailliert geschildert, wie die damals 15-Jährige zu ihm Kontakt aufgenommen habe und dass er die „Beziehung“, so sagte er, am mutmaßlichen Tat-Tag auf der Parkbank beendete.

Weitere Ermittlung wegen Falschaussage?

Ein Nachbar der Schülerin wiederum wollte den Angeklagten „im Haus und auf der Straße“ gesehen haben – dort, wo die Jugendliche mit ihrer Familie wohnt. Der Beschuldigte sei wohl zu Besuch gewesen. Die Schülerin habe wechselnde Männerbekanntschaften gehabt.

An Kleidungsstücken des Mädchens, die sie am fraglichen Tag trug, stellten die Richter am Dienstag keine Spuren fest, die auf einen gewaltsamen Übergriff schließen ließen, wie ihn die Jugendliche dargestellt hatte. Ob die Staatsanwaltschaft nun gegen sie wegen möglicher falscher Belastung des Angeklagten und Falschaussage ermitteln wird, war am Dienstag noch nicht klar.

Angeklagter bleibt im Gefängnis

Der 26-Jährige indes wird weiter im Gefängnis bleiben – obwohl das Verfahren eingestellt ist. Denn er hatte in seiner Zeit als Bewohner einer Asylbewerberunterkunft in Brühl einem Mann das Handy geklaut und ihm dessen Fahrrad an den Kopf geworfen, so dass das Opfer „blutüberströmt“, so verlas der Vorsitzende Richter am Dienstag aus den Gerichtsakten, ins Krankenhaus musste. Wegen schweren räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Amtsgericht Brühl den Afrikaner später zu zwei Jahren und zwei Monaten Gefängnis.