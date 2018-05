78 von 143 Taten zugegeben

Der Prozess um einen 32-jährigen Warendorfer, dem zur Last gelegt wurde, in einem Elektrofachgeschäft an der Weststraße über Jahre hinweg Waren ausgebucht und zum Teil weiterverkauft zu haben (die „AZ“ berichtete), ist am Dienstag zu Ende gegangen. Seine Geständigkeit, die Bereitschaft zur Schadenswiedergutmachung und eine günstige Sozialprognose brachten ihm ein vergleichsweise mildes Urteil ein.

Der Angeklagte wurde zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Drei Jahre lang muss sich der Warendorfer straffrei führen und bekommt einen Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Er muss dem Unternehmen nun eine Gesamtsumme von 140 000 Euro zahlen. Nach einer Anfangsrate von 10 000 Euro soll der 32-Jährige das Geld in monatlichen Raten von 500 Euro abstottern – ein Großteil seines aktuellen Gehalts bei einem neuen Arbeitgeber. Sollten die Zahlungen pünktlich erfolgen, will sich der geschädigte Betrieb auch mit 130 000 Euro zufriedengeben, „um einen Schlussstrich zu ziehen“, legten die Streitparteien im Zuge der Einigung fest.

Das Gericht glaubte dem IT-Fachmann, nicht alle 143 Taten, die in der Anklageschrift beschrieben werden, begangen zu haben. „Ein Mixer passte einfach nicht in sein Schema“, so die Vorsitzende Richterin. In 78 Fällen gab der 32-Jährige zu, seine Passwortgewalt ausgenutzt und Produkte für eigene Zwecke mitgehen lassen zu haben, was als gewerbsmäßiger Diebstahl gewertet wurde. Bei den übrigen 65 Produkten konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, ob und wo sie im Unternehmen verblieben sind.

Dabei spielte ebenso eine Rolle, dass ein offenbar mitwissender Vorgänger auf dem damaligen Posten des Angeklagten bereits vom Landgericht verurteilt wurde und dem Fachmarkt rund 35 000 Euro zahlen musste. Letztlich reduzierte sich die ursprünglich angesetzte Schadenssumme von 249 327,73 Euro auf urteilsrelevante 152 086,55 Euro.

„Gelegenheit macht Diebe“, meinte der Staatsanwalt zur Entwicklung dieser Straftat. Der Angeklagte habe jedoch keine kriminelle Vorvergangenheit, habe von vornherein ein Geständnis abgelegt und damit eine lange Beweisaufnahme verhindert. Und er habe mehrfach durchblicken lassen, wie sehr er die Vergehen bereue.

„Ich möchte mich beim Team des Geschäfts, bei allen Mitarbeitern für mein Verhalten entschuldigen“, sagte der Angeklagte noch einmal vor der Urteilsverkündung. Das hielten ihm zunächst Staatsanwalt und Verteidiger sowie letztlich auch die Richterin zugute. Sie alle sahen keine Anhaltspunkte für eine Wiederholung solcher Taten.

Einer der beiden Geschäftsführer des geschädigten Unternehmens hatte zuvor in einer Zeugenbefragung erläutert, wie die Machenschaften des ansonsten sehr angenehmen wie unauffälligen Mitarbeiters im Zuge einer Inventur aufgeflogen waren. „Wir waren alle ziemlich überrascht“, so der 60-Jährige. „Zunächst sind uns nur die großen Differenzen aufgefallen, aber die sind nicht ungewöhnlich angesichts der hochwertigen Waren in unserem Geschäft.“

Als es dann bei der Inventur am 30. September 2016 um eine Bestellung von 100 Festplatten ging, die mit Eigenbedarf im Unternehmen nicht vereinbar gewesen sein, habe die Buchhaltung genauer recherchiert. „Es ließ sich klar definieren, dass die Ausbuchungen immer von derselben Person gemacht wurden.“ Die fristlose Kündigung, so der Zeuge, wurde am 12. Oktober 2016 ausgesprochen. Rund 8000 Euro seien umgehend gezahlt worden.

Eigentlich sollte es bereits im Vorfeld eine außergerichtliche Einigung geben. „Ich habe ihm gesagt, wenn er 100 000 Euro sofort zahlt, sehe ich von weiteren Maßnahmen und einer Anzeige ab“, erklärte der Geschäftsführer aus Ahlen. Dies habe sich jedoch zerschlagen, weil die Eltern des Angeklagten keine Bereitschaft mehr signalisiert hätten, ihrem Sohn finanziell auszuhelfen. Er selbst sah sich außerstande, einen so hohen Betrag auf einen Schlag zu begleichen. „Die nächsten 15 bis 20 Jahre wird er nun regelmäßig an sein Vergehen erinnert“, sagte der Verteidiger des Warendorfers im Schlussplädoyer.