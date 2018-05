Schluss am Schacht mit der Schönrederei

Die nächste Werbetafel. Seine Dritte. „Eigentlich halten die ewig“, lässt Klaus Thiesing wissen. Nicht aber auf „Westfalen“. Auch sie – über Nacht zerstört und zersplittert. Dem Betreiber der „Eventa“-Werbeagentur und dem Gastro-Dreier aus Shim Sham, Flöz und Markthalle geht‘s weniger um die 800 Euro, die wieder sinnlos weg sind, sondern um die Summe dessen, was inzwischen auf dem Zechengelände abgehe. Am kommenden Dienstag soll Tacheles geredet werden. Thiesing bittet Mieter und Anwohner zu einem Initiativgespräch ab 16 Uhr in den Lokschuppen. Der Redebedarf sei groß.

„Bloß nichts Negatives über den Standort sagen. Alles hinnehmen und kleinreden kann keine Lösung sein“, stellt Klaus Thiesing am Dienstag im Redaktionsgespräch klar. Vandalismus und Verschmutzung, Raserei und Ruhestörung: Ein Gefühl der Unsicherheit schwebe über „Westfalen“. Die aktuellen Ereignisse und die Erfahrungen der vergangenen Jahre hätten den Druck erhöht, gemeinschaftlich an das Thema ranzugehen. Nach außen hin werde immer wieder der Eindruck vermittelt, dass „Friede, Freude, Eierkuchen“ herrsche. Lange genug sei jeder Einzelne kopfschüttelnd mit sich und dem Gefühl herumgelaufen, nichts machen zu können.

Schade um diesen Standort, der viel Potenzial habe, sich prächtig entwickle und von immer mehr Ausflüglern angenommen werde. Um nicht falsch verstanden zu werden: „Wir wollen hier nicht Jugendliche, die zum Chillen kommen, vertreiben. Wir wollen, dass man sich vernünftig benimmt. Das ist hier alles Privatgelände.“

Eine Forderung: Mehr Polizeipräsenz. Foto: Ulrich Gösmann

Gespräche unter Mietern zeichnen die Linie der Erwartungen vor: Temporeduzierung auf den ganzen Zechenbereich ausdehnen, Schwellen bis zum Schluss montieren, Einfahrten auf zu schützende Flächen blockieren. Mülleimer mit Verstand positionieren und Hot Spots bearbeiten. Etwa den an der Bergamtsstraße, die als „McDonalds-Straße“ verrufen sei, weil hier der ganze Fast-Food-Müll lande. Ganz oben stehen Forderungen nach erhöhter Präsenz der Ordnungsbehörden. Die sollen kommen, wenn die Party laufe – und nicht, wenn sie gelaufen sei, wie Thiesing betont. Ein privater Sicherheitsdienst könnte am Dienstag zum Thema werden, eine weitere Aufrüstung der Kameraüberwachung ebenso.