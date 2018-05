„Erst in der 24. Kalenderwoche“ – das ist derzeit eine der häufigsten Antworten, die Markus Beckmann vom Fachbereich Jugend geben muss, wenn er nach dem Verkaufsstart der Ferienpässe für das Mammutspiel 2018 gefragt wird. Gemeinsam mit seinem Team steckt er bereits mitten in den Vorbereitungen für die inzwischen 30. Auflage des Ferienangebots der Stadt Ahlen. Einmal mehr findet das Mammutspiel im Sportpark Nord statt, der sich vom 16. bis 27. Juli wieder in ein „Olympisches Dorf“ verwandeln wird und bis zu 600 Kinder zu Spiel, Spaß, Sport und Spannung erwartet. Der für die Teilnahme erforderliche Ferienpass wird ab dem 11. Juni für eine Schutzgebühr von 50 Euro erhältlich sein. Für ein zweites Kind im Haushalt kostet der Pass 40 Euro, für ein drittes 30 Euro. Kinder aus Familien im Transferleistungsbezug haben die Möglichkeit, den Ferienpass über das Bildungs- und Teilhabepaket (Münsterland-Karte) im Jugendamt zu erwerben. Zu bekommen sind die Ferienpässe dann im Juk-Haus, im Jugendzentrum Ost und im Rathaus, in Schulen und der Jugendecke Nord. Zudem ist geplant, die Pässe auch beim Stadtfest zu verkaufen.