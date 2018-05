Zünsler gehört nicht in den Hausmüll

Sein Appetit auf junge Blätter und die grüne Rinde der Buchsbaumtriebe ist schier unstillbar und selbst jahrzehntealte Hecken und Beeteinfassungen mussten sich ihm geschlagen geben: Der Buchsbaum-Zünsler treibt seit geraumer Zeit auch in Ahlen sein Unwesen. Michael Morisse von den Ahlener Umweltbetrieben hat schon viele traurige Geschichten von Gartenbesitzern gehört, die sich im Kampf mit dem eingeschleppten Schädling geschlagen gaben und sich schweren Herzens von ihren mit Hingabe gepflegten Buchsbäumen trennen mussten.

Die Fahrt mit den herausgerissenen Baumresten führt dann entweder zum Wertstoffhof an der Alten Beckumer Straße oder zur AWG-Deponie in Ennigerloh. „Aber auch in der Biotonne oder in den braunen Biosäcken der Umweltbetriebe können die befallenen Pflanzen entsorgt werden“, klärt der Einsatzleiter auf, der zurzeit viel Unfug darüber lesen muss, was mit den Bäumchen zu passieren hat, in die sich die Raupen förmlich verbissen haben. So habe es in sozialen Netzwerken den irrigen Hinweis gegeben, solcher Gartenabfall gehöre in den Hausmüll. „Ganz falsch“, ärgert sich Morisse. Gartenabfälle werden im Kompostwerk bei Temperaturen um die 70 Grad behandelt. Bei diesem Verfahren sei mit absoluter Sicherheit gewährleistet, dass weder die Raupen noch deren Eier überleben und gegebenenfalls den frischen Kompost „infizieren“ können.

Unnötig und verbotenerweise im Hausmüll entsorgter Grünabfall führe laut Morisse nur zu einer einzigen Konsequenz: „Er erhöht für alle Haushalte die Gebühren.“ Denn abgerechnet wird bei der Anlieferung zur Deponie nach Gewicht, weswegen die sorgfältige Trennung mehr als sinnvoll sei. Zudem erheben die Deponiebetreiber für verunreinigten Hausmüll Strafzuschläge, die wiederum auf alle Gebührenzahler umgelegt werden müssen. Tonnenbesitzer, die trotz aller Hinweise dennoch ihre Hausmüllbehälter mit Buchsbaum vollstopfen, laufen Gefahr, dass ihre Abfallgefäße bei der Abfuhr stehen bleiben.

Angeliefert werden können befallene Buchsbäume beim Wertstoffhof zu den üblichen Öffnungszeiten gegen drei Euro pro Kofferraumladung (rund 500 Liter): montags, dienstags und freitags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 12 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr.