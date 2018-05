Drei Unbekannte überfielen am Mittwoch gegen 10 Uhr einen 18-Jährigen an der Friedrich-Ebert-Straße. Der junge Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg an der Werse vom Rathaus kommend in Richtung „Berliner Park“.

Die Tatverdächtigen hielten den Ahlener laut Polizei an und drückten ihm offensichtlich ein Elektroschockgerät an den Rücken. Dann rissen sie ihm den Rucksack herunter, den der 18-Jährige auf dem Rücken trug. Die Täter warfen das Fahrrad ins Gebüsch und flüchteten.

Der Heranwachsende gab an, sich gewehrt und zwei der Tatverdächtigen verletzt zu haben. Sie sollen groß, kräftig und scheinbar über 20 Jahre alt gewesen sein. Die Männer hatten sich schwarz-weiße Schals vors Gesicht gezogen. Hinweise an die Polizei, Telefon 96 50, oder per E-Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.