Mit schweren Verletzungen wurde am Mittwochnachmittag gegen 15.30 Uhr der Fahrer eines silbernen „Peugeot 307“ in die Heessener St.-Barbara-Klinik eingeliefert. Der Mann war mit seinem Auto aus Fahrtrichtung Ahlen kommend auf der Guissener Straße in Richtung Alleestraße unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und vor einen Baum prallte. „Als wir den Unfallort erreichten, hatte sich der Schwerverletzte bereits aus dem Wrack befreien können“, sagte Peter Niemietz, Einsatzleiter bei der Feuerwehr, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Der Patient wurde mit dem Rettungswagen abtransportiert.“