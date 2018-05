Blaulichtgewitter an der Warendorfer Straße: Mehrere Streifen- und Rettungswagen, ein Notarzt und ein Löschfahrzeug sorgten am Donnerstagvormittag vor einem Mehrfamilienhaus für Aufsehen. Am Ende wurde ein verletzter Polizeibeamter gemeldet.

„Es ging darum, dass ein Randalierer aus seiner Wohnung geholt werden sollte“, sagt Polizeisprecherin Susanne Dirkorte-Kukuk auf „AZ“-Anfrage. Details zur Vorgeschichte nannte sie nicht. „Beim Öffnen der Tür verletzte sich der Kollege am Bein.“ Um ihn zu behandeln, sei neben dem zuvor bereits ausgerückten Rettungswagen gegen 10 Uhr ein weiterer angefordert worden.

Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Foto: Christian Wolff

In dem Mehrfamilienhaus hat es nach Informationen unserer Zeitung schon häufiger Einsätze wegen häuslicher Gewalt gegeben. In diesem Fall wurde der randalierende Mann, dem psychische Probleme attestiert wurden, aus seiner Wohnung geholt und in die Telgter St.-Rochus-Klinik transportiert.