An beiden Pfingsttagen (20./21. Mai) und an Fronleichnam (31. Mai) lohnt es sich vorbeizuschauen. Neben dem imposanten Originalskelett eines Wollhaarmammuts, das 1910 in einer Ahlener Tongrube gefunden worden war, sind viele interessante Dokumente darüber zu sehen, wie sich das Verhältnis der Ahlener zu „ihrem“ Mammut über die Jahrzehnte entwickelt hat.

Einen Teil der spannenden und anschaulichen Aufarbeitung wird durch alte und neue Zeitungsartikel zum Ahlener Mammut präsentiert, die der ehrenamtlich tätige Ahlener Stadtchronist Jürgen Rheker recherchiert und zur Verfügung gestellt hat.

Geöffnet ist die Sonderausstellung rund ums Mammut bis zum 22. Juli immer mittwochs und samstags von 15 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.