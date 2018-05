Gerät kann Wild das Leben retten

Das Gras steht hoch, die Mähfahrzeuge dröhnen überall. Doch nicht selten verstecken sich im Schutz des Grünen auch Tiere wie Rehkitze oder Fasane. Um sie zu schützen, hat der Hegering Vorhelm-Enniger-Sendenhorst jetzt eine Aktion gestartet.

„Wir statten die örtlichen Lohnunternehmer mit speziellen Wildrettern aus“, sagt der Vorsitzende Georg Hoppe. Die kleinen Geräte, die ein akustisches Warnsignal aussenden, können an jedes Fahrzeug angeschlossen werden, das sich auf Feldern und Wiesen bewegt. Die ersten vom Hegering gestifteten Exemplare – 80 Euro kostet ein Wildretter – wurden am Donnerstagabend an das Lohnunternehmen Hanskötter zwischen Vorhelm und Enniger übergeben.

Vegetations- und witterungsbedingt bleibt den Landwirten meist nur ein kleines Zeitfenster, um ihre Wiesen zu mähen und das für deren Betrieb so wichtige Futter einzubringen. Die modernen Mähvorrichtungen arbeiten dabei immer schneller und effizienter. Rehkitze, die zu dieser Zeit in den Wiesen gesetzt wurden, sind selbst von erfahrenen Jägern schwer zu finden. Vor dem Hintergrund dieser Problematik wurde das Projekt „Wildretter“ ins Leben gerufen, das vom Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung gefördert wird.

„Die Ricken legen ihre Kitze mit Vorliebe im Gras ab, während die Fasane dort auch brüten. Letztere fallen oft in eine Art Brutstarre“, weiß Georg Hoppe. Andere Tiere – Rehe zum Beispiel – haben den natürlichen Reflex, sich flach zu ducken, was ihnen bei den Mäharbeiten zum tödlichen Verhängnis werden kann. Hoppe: „Wir hoffen, diese Fälle mit den Geräten eindämmen zu können, um die Natur und ihre Tiere zu schützen.“ Neben dem Sponsoring für Landwirte hält der Vorstand auch noch einige Wildretter vor, die leihweise an Landwirte abgegeben werden können.

So sieht ein kleiner Wildretter am Großgerät aus. Foto: Christian Wolff

Zusätzlich hat der Hegeringchef einen Tipp parat: Es helfe oft, am Abend vor den Mäharbeiten mehrere Pfähle mit blauen Müllsäcken aufzustellen. Das Knistern und die Farbe, die in der Natur nicht vorkommt, signalisieren den Tieren, dass etwas nicht in Ordnung ist. Folglich meiden sie den Bereich oder holen ihren Nachwuchs in sichere Gefilde.

Seit einem Gesetzentwurf von 2016 sollen Felder darüber hinaus von innen nach außen gemäht werden, um Tieren bessere Chancen zur Flucht zu geben statt sie weiter in die Ecke zu drängen. „Wer all diese Faktoren beachtet, tut der Tierwelt und der Hege etwas Gutes“, fasst Georg Hoppe zusammen.