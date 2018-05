Vom Werseufer an den Nordseestrand

Für ein Fläschchen Gourmetmarkt-Wein hatte Lea Uetrecht noch Platz in ihrem Koffer gelassen, ehe es am Abend nach St. Peter Ording ging. Ein kleines Reisegeld gaben ihr die Organisatoren des 17. Gourmetmarktes noch mit auf den Weg.

Als Dankeschön für den Entwurf, mit dem es die 17-jährige St.-Michael-Schülerin auf das diesjährige Etikett geschafft hat. Das sah sie bei ihrer Stippvisite auf der Wersepromenade zum ersten Mal auf der Flasche und fand‘s „echt schön“.

Ahlener Gourmetmarkt 2018 eröffnet 1/38 Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Zu Pfingsten Adresse für Genießer: der Ahlener Gourmetmarkt. Foto: Ulrich Gösmann

Andere hatten es nicht so eilig wie Lea. „In eineinhalb Stunden wird es hier ganz anders aussehen“, blickte Sprecher Andreas Bockholt in offizieller Runde auf die 1000 Sitzplätze und lud zur „kleinen Generalprobe“ fürs nächste Stadtfest. Bürgermeister Dr. Alexander Berger dankte all denen, die sich über Pfingsten ins Zeug legen, damit andere genießen können. Der Gourmetmarkt sei ein schöner Beitrag für die Lebensqualität in dieser Stadt.

Der Gourmetmarkt läuft noch bis Sonntagabend.