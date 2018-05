Schilf-Schwund im Erlengrund

300 frisch gepflanzte Schilfpflanzen – fast alle weg. „Die sind sofort in irgendeinen Kofferraum gewandert“, ließ Anwohner Torsten Heublein wissen – und Vermessungstechniker Hans Schäfer mehr als nur einmal staunen. Erlengrund-Renaturierung – nächster Ortstermin: Am Donnerstagnachmittag nur halb so lang und emotional aufgeladen wie der in der Vorwoche, am Ende aber mit zufriedenstimmenden Ergebnissen und der großen Hoffnung, dass ein Trampelpfad Teilersatz schafft für den weggefallenen zweiten Weg. Dann stünde die Runde wieder.

Hermann Huerkamp, Leiter des Stadtteilbüros, hatte sein Versprechen aus der Vorwoche schnell umgesetzt, einen Vertreter des Wasser- und Bodenverbandes als kompetenten Gesprächspartner in den Richterbach-Park zu holen. Nicht alle wasserspezifischen Fragen waren auf der großen Runde mit dem Leiter der städtischen Grünflächenabteilung beantwortet worden.

Eine einsame Schilfpflanze. Davon waren eigentlich 300 gepflanzt worden. Foto: Ulrich Gösmann

„Es sieht hier auf den ersten Blick wie auf einem Truppenübungsplatz aus“, gestand Verbandstechniker Hans Schäfer ein – und bat die rund 20 Anwohner um Geduld. „In zwei bis drei Jahren wird das hier ganz anders aussehen.“ Beispiele gebe es an anderer Stelle. Am Kälberbach, am Homannsweg etwa. „Wenn Sie da vorbei fahren, denken Sie, das sei schon immer so gewesen.“

Einfach alles so lassen und etwas mehr pflegen – das hätte Anwohner Gerd Sternberg gereicht. Hans Schäfer erklärte den großen Aufriss. Die EU-Wasserrichtlinie stehe seit dem Jahr 2007 für naturnahe Umgestaltung, die jetzt auch hier greife. Der alte Zustand – naturfern und von schlechter Qualität. Die Flächenverfügbarkeit sei da, um den Richterbach durch den Park schlängeln zu lassen. Den Wasserstand am Teichablauf habe man mit dem Wegfall der Schwelle abgesenkt, um Durchgängigkeit für Amphibien zu schaffen. Es seien Zonen geschaffen worden, die überfluten und wieder trocken fallen. Das fördere die Entwicklung anderer Lebensgemeinschaften. Dazu gehöre auch die Einbeziehung von Todholz.

„ Da hätte man erst mal mit dem Longfront-Bagger alles rausholen müssen. Da hätte man erst mal mit dem Longfront-Bagger alles rausholen müssen. “ Torsten Heublein

Naturnah? Torsten Heublein und anderen platzte kurz der Kragen: Warum dann der ganze Müll, der jetzt unter der neuen Uferbefestigung liege? Fahrräder, Mofas, Einkaufswagen, Kanister, ganze Bänke: All das sei dort abgeladen worden. Und dann: Erde drauf und fertig. Der Teich selbst – komplett zugesumpft. Heublein: „Da hätte man erst mal mit dem Longfront-Bagger alles rausholen müssen.“ Hans Schäfer erklärte: „Diesen Teich gab‘s im Urzustand nicht.“ Eben dieser Urzustand werde für Planungen als Leitbild zugrunde gelegt. Anwohner staunten und boten an, Fotos zu holen, die sie als Kinder an eben diesem Teich zeigten. Hans Schäfer blickte weiter zurück. Der Teich sei irgendwann von Menschenhand geschaffen worden. Das sei der Ansatz. Über eine Entschlammung werde man aber nachdenken. Wörtlich: „Wir werden prüfen, was wir da machen können.“ Für einen Anwohner zu schwammig: „Wird er nun tiefer gemacht?“ Schäfer konkretisierte und zeigte sich auch für eine kleine Vertiefung in der Teichmitte aufgeschlossen. Als Rückzugsraum für Fische und andere Lebewesen in den Wintermonaten.

Hans Schäfer stellte sich wasserrelevanten Fragen. Foto: Ulrich Gösmann

Eigentlich nicht Thema dieses Ortstermins, aber von Anwohnern mit Nachdruck immer wieder angesprochen: der Wegfall des zweiten Weges. Die große Runde sei nun nicht mehr möglich, nur noch ein Hin und Her. Hermann Huerkamp reagierte und formulierte die Frage an den Fachmann: Zumindest ein kleiner Trampelpfad hinter dem Bachbett, von der einen Brücke bis zur anderen? Schäfer überlegte und nickte: „Wassertechnisch könnte das so laufen.“ Er werde das mit dem Leiter der städtischen Grünflächenabteilung noch einmal erörtern. Was das Verschwinden fast aller 300 Schilfpflanzen betreffe: Kein Kostenpunkt. Dann würde noch einmal nachgepflanzt.

„ Wassertechnisch könnte das so laufen. Wassertechnisch könnte das so laufen. “ Hans Schäfer

Torsten Heublein sah nach dem Ortstermin in der Vorwoche mit Jörg Pieconkowski Fortschritte: Der Leiter der Grünflächenabteilung sei inzwischen täglich hier. Die Gespräche liefen – intensiv und lang. Ein Ergebnis daraus sei hinter ihm gerade sichtbar: Eine Landzunge, die die Richterbach-Strömung in den nördlichen Teichbereich lenkt. Heublein: „Ich habe inzwischen das Gefühl, dass das hier noch ganz gut werden könnte.“

Teilerfolg, zeigt Torsten Heublein: Eine Landzunge lenkt die Richterbach-Strömung in den nördlichen Teichbereich. Foto: Ulrich Gösmann

Der nächste Ortstermin soll nicht lange auf sich warten lassen. Hermann Huerkamp kündigte an, alle zusammenzutrommeln, sobald Ergebnisse zu verkünden seien.