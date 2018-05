Das Spielmobil ist am Pfingstsonntag, 20. Mai, wieder auf der großen Wiese im Stadtwald Langst zu Gast. Ab 14.30 Uhr sind alle Familien zu einem spaßigen Nachmittag eingeladen. Neben vielen bunten und sportlichen Spielmöglichkeiten gibt‘s eine Schminkstation. Um 16.00 Uhr beginnt das „Laku-Paka“-Theater mit der Vorstellung „Serafina und der Löwenkönig“.

Der Inhalt richtet sich frei nach der Fabel „Löwe und Maus“ von Jean de LaFontaine und ist für alle Kinder ab vier Jahren geeignet. In der afrikanischen Steppe hat nur einer das Sagen: der Löwe. Auch wenn er die meiste Zeit verschläft – irgendwann zieht er seine beste Mähne an, dann geht‘s auf Jagd. Niemand ist vor ihm sicher. Als er bei seinen Streifzügen in eine Falle gerät, ist es nicht verwunderlich, dass ihm keiner helfen will. Bis die kleine Savannenmaus Serafina die Geschichte wendet.

Um 18 Uhr endet der Spielnachmittag.