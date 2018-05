„PedAhlen“-Quiz: Fit im Verkehr

Damit das Miteinander auf der Straße und dem Bürgersteig klappt, muss nach Ansicht von Angelika Schöning „gelegentlich das Wissen um die Regeln aufgefrischt werden.“ Unter www.PedAhlen.de veranstaltet die Stadt Ahlen hierzu das „PedAhlen-Quiz“. Augenzwinkernd, nicht belehrend, fragen die Aufgaben ab, wie weit es eigentlich ist mit dem partnerschaftlichen Verhalten an Steuerrad, Lenker und zu Fuß. 20 Fragen mit manchmal überraschenden Antworten machen fit für sämtliche Wege auf Ahlens Straßen.

„ Gewohnheitsrecht gibt es für niemanden! Gewohnheitsrecht gibt es für niemanden! “ Angelika Schöning

Wer 18 Fragen oder mehr richtig beantwortet hat, wird auf die Teilnahmemaske weitergeleitet und nimmt an der Verlosung teil. Alle anderen haben die Chance, es solange neu zu versuchen, bis sie mindestens 18 Fragen richtig beantwortet haben. Zu gewinnen gibt es einige attraktive Preise rund ums Radfahren. Teilnahmeschluss ist der 1. Juli.

Teilnehmen kann man am Quiz auch schriftlich. An öffentlichen Stellen wie Bürgerservice, Stadtbücherei oder Bürgerzentrum sowie in Geschäften liegen die Quizheftchen aus. Bei Bedarf können Teilnahmeheftchen auch kostenlos bestellt werden bei Angelika Schöning unter Telefon 5 93 40 oder per Mail an schoeninga@stadt.ahlen.de.

So fallen die Antworten leichter

Leichter hat es bei der Beantwortung aller Quizfragen, wer in den nächsten Ausgaben der „Ahlener Zeitung“ gut aufpasst. Bis zum 13. Juni gibt es hier von re Stadt zusammengestellte hilfreiche Tipps, um die richtigen Antworten zu finden. Denn Hand aufs Herz: Die theoretische Fahrprüfung liegt für die meisten schon lange zurück. Außerdem haben sich in den vergangenen Jahren die Verkehrsregeln im Straßenverkehr laufend geändert. Manches Verhalten im Straßenverkehr ist pure Gewohnheit, mehrfach zurückgelegte Wege fahren sich fast von alleine. Doch sicherer Straßenverkehr, insbesondere für Radfahrer und Fußgänger, gehe in Ahlen – so die Stadt – nicht ohne Veränderungen. Zum Teil wurden schon Maßnahmen umgesetzt, wie die Öffnung der Einbahnstraßen für Radfahrer entgegen der Fahrtrichtung. „Das ist vollkommen neu und gewöhnungsbedürftig und verunsichert einige trotz der guten Erfahrungen, die woanders damit gemacht werden“, sieht Angelika Schöning Erklärungsbedarf. Andere wiederum nutzen die neuen Möglichkeiten eifrig und sind dankbar für kürzere Wege in der Innenstadt.

Nach den Einbahnstraßen folgen weitere Etappen in Richtung einer fußgänger- und fahrradfahrerfreundlichen Stadt: So läuft zurzeit der Umbau der Weststraße zur verkehrsberuhigten Begegnungszone und auch der Abschnitt zwischen Gebrüder-Kerkmann-Platz und Wersebrücke Weststraße soll auf der sogenannten „Südspange“ tauglicher werden für das Miteinander von Autos, Fahrrädern und Fußgängern.