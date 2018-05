Rücktritt des Vorstands als Weckruf?

Das Thema „Zukunft“ steht beim Heimatverein Dolberg schon seit einigen Jahren ganz oben auf der Agenda. Bei der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Heimathaus wurde aber deutlich, dass es immer drängender wird.

Zunächst aber erfolgte die Ehrung langjähriger Mitglieder, wobei einige der Würdigungen nachgeholt wurden, weil sie in den vergangenen Jahren nicht erfolgt waren. In diesem Jahr sind Heinz Kellermann und Hedwig Stratmann-Pieper seit 25 Jahren im Heimatverein, schon in den letzten Jahren hatten Hans Droste, Theo Kerkmann und Ludger Markenbeck ihr Silberjubiläum.

Der Vorsitzende Theo Kerkmann gab einen Abriss über das vergangene Vereinsjahr, in dem er auch auf den Ausbau des Dachgeschosses zur Ausstellungsfläche einging. „Ich hoffe, dass die Baugenehmigung bald vorliegt“, nahm der Vorsitzende bereits die weiteren Planungen in den Blick. Da aber mit der Auflage von zwei Fluchtwegen zu rechnen sei, müsse der geplante erste Schritt mit der Sanierung der Treppe wohl erst warten.

Die vorgesehenen Teilwahlen zum Vorstand wurden auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung verschoben, weil durch ei­nen Krankheitsfall die Kasse nicht geprüft werden konnte und somit auch der Kassenbericht zur Entlastung nicht vorlag. Um eine Kassenprüfung sicher vornehmen zu können, wurden Anne Lube und Christel von Rohr zu stellvertretenden Kassenprüfern gewählt.

„Vielleicht sollte der Vorstand mal komplett zurücktreten, um die jungen Menschen in Dolberg aufzuwecken", schlug Schriftführer Dr. Eberhard Bredner als Radikallösung vor.

Schon bei diesem zähen Prozedere zeigte sich, dass der Heimatverein mit seinen 51 Mitgliedern mit einem sehr hohen Altersdurchschnitt zu kämpfen hat. Viele der anwesenden Mitglieder lehnten die Kandidatur zur stellvertretenden Kassenprüfung aus Altersgründen ab. „Vielleicht sollte der Vorstand mal komplett zurücktreten, um die jungen Menschen in Dolberg aufzuwecken“, schlug Schriftführer Dr. Eberhard Bredner als Radikallösung vor. „Das wäre ein Knall – aber was kommt danach?“, wollte Theo Kerkmann dem Vorschlag so nicht folgen. Am Ende blieb die Frage, hat der Verein noch eine Existenzberechtigung, wenn die Dolberger kein Interesse mehr an ihm haben?

Zumindest will der Verein seine Aufgaben, die Dolberger Geschichte sichtbar zu machen, zunächst weiterverfolgen. Aber auch Veranstaltungen annehmen und anbieten. Dazu gehört am morgigen Pfingstsonntag das Kaffeetrinken im Heimathaus an der Twieluchtstraße.