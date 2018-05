Christoph Aulbur neuer JU-Vorsitzender

Berufliche Gründe führten dazu, dass die Junge Union (JU) Ahlen am vergangenen Freitagabend in einer Mitgliederversammlung ihren geschäftsführenden Vorstand umbesetzt hat. Als Nachfolger von Lea Sophie Oeckermann wurde Christoph Aulbur einstimmig zum Vorsitzenden gewählt.

„Die JU hat es nicht verdient, eine Vorsitzende zu haben, die keine Zeit hat“, begründete Lea Sophie Oeckermann in der „Zisterne“ ihren Rückzug und gab dafür als Grund berufliche Umstände an. Sie war, wie der gesamte Vorstand, im vergangenen Jahr für zwei Jahre gewählt worden. Auch Simon Baxpöhler, einer ihrer beiden Stellvertreter, legte sein Amt nieder, da er inzwischen ein Studium in Frankfurt angetreten hat.

Somit kam es zur Umbesetzung im geschäftsführenden Vorstand der Jungen Union. Christoph Aulbur, einer der beiden bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, wird den Stadtverband nun anführen. Lena Sophie Oeckermann bleibt dem Vorstand weiterhin als stellvertretende Vorsitzende erhalten. Ebenfalls neu als stellvertretender Vorsitzender fungiert Nick Drewer, der bisher Beisitzer war. Die drei Vorstandsmitglieder haben die Ämter für die Restlaufzeit von einem Jahr bis zur kommenden regulären Vorstandswahl im Jahr 2019 übernommen.

Der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Peter Lehmann dankte Lea Sophie Oeckermann für die gute Zusammenarbeit und bezeichnete ihre Rückzugsentscheidung als respektabel. Mit dem 20-jährigen VWL-Student Christoph Aulbur erhält die Junge Union einen Vorsitzenden, der in verschiedenen Positionen in der Politik aktiv ist. So ist er stellvertretender Kreisvorsitzender der Jungen Union, Protokollführer der CDU-Ratsfraktion und auch Sachkundiger Bürger. Peter Lehmann sah nicht nur deshalb einen guten Ansatz, mit der JU eine Verjüngung der Ratsfraktion im Blick zu haben.

Das sah auch Christoph Aulbur so, der es nicht nur als alleinige Aufgabe der JU sah, bei den kommenden Wahlen eine große Wahlkampfunterstützung zu sein. „Wir wollen nicht nur Plakatkleber sein, sondern auch in der CDU Gehör finden“, kündigte er den Anspruch des 100 Mitglieder starken Stadtverbands der CDU-Jugendorganisation an, kommunalpolitisch aktiv mitarbeiten zu wollen.