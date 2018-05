Viele Fragezeichen hinter neuer Session

Auf der Jahreshauptversammlung der KG Klein Köln wurde deutlich, dass die Gesellschaft auf eine ungewisse Karnevalssession 2019 zusteuert, nachdem das Gasthaus Pelmke von der Schließung betroffen ist. Das Amt des plötzlich im März verstorbenen Präsidenten Helmut Krainski wurde zunächst nicht neu besetzt.

„Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr Karneval feiern werden“, zeigte sich der Stellvertretende Präsident Detlef Kahl, der im Hotel Witte die Versammlung leitete, optimistisch. Das Präsidium weiß zwar nicht, wie es im Gasthaus Pelmke weitergeht, will sich aber den zahlreichen Spekulationen nicht anschließen. Das Gremium hat aber die Hoffnung, dass es dort bis zu den Sommerferien zu einer Entscheidung kommt, um dann mit einem nachfolgenden Pächter in Kontakt treten zu können. „Bis November muss alles geregelt sein, wir haben also noch Luft“, erklärte Detlef Kahl in Hinsicht auf die Bestellung des Zeltes.

Als Standortalternative wurde ein Umzug nach Ahlen aus logistischen Gründen ebenso ausgeschlossen wie auch der Sportplatz. Der würde ein Winterzelt erfordern, dessen Kosten sich verdoppeln würden und damit nicht leistbar wären. Der Galabend ist für den 23. Februar 2019 geplant, die Versammlung entschied sich mit großer Mehrheit für „KG Klein Köln tanzt aus der Reihe“ als Sessionsmotto.

Die Frauengemeinschaft (kfd) St. Pankratius zieht sich aus dem Weiberfastnachtskarneval zurück und bat die KG Klein Köln um Übernahme. Für die KG war der Frauenkarneval in der Vergangenheit wichtig, weil die kfd damit einen Teil der Kosten des Zeltes mit abdeckte. Aus diesem Grund entschied die Versammlung, dass die KG zukünftig den Weiberfastnachtskarneval auch mit Unterstützung der Interessengemeinschaft der Vorhelmer Vereine (IGVVV) und der TuS Westfalia Vorhelm durchführt, zumal die bisher aufgetretenen Gruppen angedeutet haben, weiterhin mitwirken zu wollen. Für die Organisation wurde ein Kompetenzteam gegründet, das auch das Konzept überprüfen wird.

Nach dem Tod von Präsident Helmut Krainski bleibt das Amt bis zur kommenden Jahreshauptversammlung unbesetzt, um in Ruhe einen Nachfolger zu suchen. Solange wird das Präsidium die anfallenden Aufgaben bearbeiten. Als Stellvertretende Präsidenten wurden Detlef Kahl und Martin Labus wiedergewählt. Der langjährige Hofmarschall Karsten Winter trat nicht mehr zu Wiederwahl an, Dennis Leinkenjost wird diese Aufgabe übernehmen. Neue Kassenprüfer sind Freddy Lohmann und Janina Papst. Für die vakante Position des Sitzungspräsidenten für den Galaabend wurde ein Nachfolger gefunden, der zum Sessionsauftakt am Elften im Elften vorgestellt wird. Neuer Sitzungspräsident im Kinderkarneval wird André Kaldewei.

Der im vergangenen Advent erstmalig am Feuerwehrhaus Vorhelm durchgeführte Weihnachtstreff hat sich bewährt und soll auch in diesem Jahr wieder dort durchgeführt werden. „Das war eine richtige Entscheidung“, bilanzierte Detlef Kahl. Der Löschzug Vorhelm ist für eine Wiederholung offen. Für den 8. September ist eine Fahrradtour der KG geplant, deren Organisation die Hellbach-Hexen übernehmen.

Da der Beginn der neuen Session am 11. November auf einem Sonntag liegt, wird diese bereits um 11.11 Uhr erfolgen.