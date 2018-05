Plastikdeckel gegen Kinderlähmung

Immer dichter wird das Netzwerk der auffälligen pinkfarbenen Tonnen, die derzeit durch Präsidentin Gabriele Stroick und ihre engagierten Damen vom Inner Wheel Club Ahlen-Münsterland aufgestellt werden. Jetzt ist das Sammelbehältnis auch im Rathaus in Ahlen eingetroffen.

„Es freut uns sehr, dass wir nun auch hier vor Ort sind“, dankte die Präsidentin des Clubs beim Übergabetermin Gabriele Hoffmann, der Leiterin des Fachbereichs Bürger- und Personalservice. Durch das Aufstellen der Tonnen sollen gezielt Kunststoffdeckel von Getränkeflaschen gesammelt werden, die zumeist bei der Rückgabe auf den Flaschen bleiben. „Dabei handelt es sich aber um ein hochwertiges recyclingfähiges Material, das die wertvollen Rohstoffe Polyethylen oder Polypropylen enthält“, erklärt Stroick, dessen Sammeln doppelt hilft. Zum einen engagiere man sich für die Umwelt, und zum anderen können die Deckel zu Geld gemacht und so für eine gute Sache eingesetzt werden. Genau das ist das Ziel, das die Aktion „Deckel gegen Polio“ verfolgt.

Es ist noch gar nicht so lange her, da galt in Deutschland die Kinderlähmung als Schreckgespenst. Mit der Einführung der Polio-Impfung ist die Krankheit weitgehend ausgemerzt worden. In Ländern wie Pakistan, Afghanistan und Teilen Afrikas gibt es die Krankheit auch heute noch. Vorbeugende Hilfe gegen die Infektionskrankheit bietet nur die Polio-Schutz-Impfung mit den entsprechenden Auffrischungen. Die Grundimmunisierung eines Säuglings mit vier Impfungen kostet 68 Cent.

Durch das Sammeln der Kunststoffdeckel kann das erforderliche Geld mit etwas Engagement leicht aufgebracht werden. Ein einzelner Deckel wiegt rund zwei Gramm, 500 Deckel ergeben etwa 1 Kilo Material, dessen Gegenwert zur Deckung der Kosten einer Impfung ausreicht. Der Erlös der Aktion kommt der „Global Polio Eradication Initiative“ über die Rotary-Kampagne „End Polio Now“ zugute. Bislang sind bundesweit ca. 180 Millionen Plastikdeckel gesammelt und damit 360000 Impfungen finanziert worden. Da mit Hilfe der Bill & Melinda Gates Stiftung jeder gesammelte Erlös noch einmal verdreifacht wird, bedeutet das inzwischen über eine Millionen Impfungen.

Um dieses Projekt zu unterstützen, setzen sich die Damen des Inner Wheel Club Ahlen-Münsterland engagiert für die Aktion ein. Neben dem Rathaus stehen die auffälligen Behältnisse inzwischen in einigen Ahlener Grund- und weiterführenden Schulen, Kindergärten, Getränkeläden und Sportstätten. Auf Initiative des Clubs sind zudem Sammelstellen in Sendenhorst, Beckum und Oelde eingerichtet worden.

„Ziel ist es, möglichst viele jeden Alters für diese Hilfsaktion zu gewinnen“, macht Gabriele Stroick deutlich. „Ich bin gespannt, wie der Sammelbehälter in der Eingangshalle des Rathauses angenommen wird“, hofft Gabriele Hoffmann nicht nur auf die Unterstützung der Kollegen, sondern auch auf die Bürgerschaft, die im Rathaus etwas zu erledigen hat.

Wichtig für alle, die „Deckel gegen Polio“ unterstützen möchten: Nur Kunststoffdeckel und -verschlüsse von Getränkeflaschen und Getränkekartons (z.B. Wasser, Erfrischungsgetränke) gehören in die pinke Tonne. Andere Fremdstoffe wie Metalldeckel und Kronkorken nicht!

Mehr zur Aktion unter www.deckel-gegen-polio.de