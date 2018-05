Viel mehr Platz im neuen „Warenkorb“

Kurz vor dem 20-jähruigen Geburtstag des Caritas-Sozialkaufhauses „Warenkorb“ stehen große Veränderungen an. „Wir ziehen an die Zeppelinstraße 35 in die ehemalige Praxis Miketta“, kündigt Heinrich Sinder, Geschäftsführer des Caritasverbandes Ahlen an. Der stellte am Dienstag die neuen Räume vor. Deren Eröffnung wird in der ersten Julihälfte sein.

Für die Kunden gibt es einige Umstellungen. So schließt der „Warenkorb“ im Juni komplett. Der letzte Verkaufstag ist der 25. Mai. „Die Versorgung der Kunde findet über das Forum gegen Armut an der Nordstraße statt“, sagt Elisabeth Wieland von der Caritas. Auch die Abholung von Waren der Partnergeschäfte laufe ununterbrochen weiter.

Die neuen Geschäftsräume sind deutlich größer und funktionaler. „So werden die Waren über einen separaten Eingang direkt ins Lager geliefert“, freut sich Walter Wolf. Mit seinen ehrenamtlichen Kolleginnen Ulla Ebeling, Elke Holtkotte und rund 30 weiteren Ehrenamtlern versorgen sie rund 300 Kunden. Das geschieht bald auf fast 180 barrierefreien Quadratmetern.

Hier erwerben die Kunden, oft Kleinstrentner, Empfänger von Hartz IV, alleinerziehende Mütter mit schwierigem sozialen Hintergrund und keinem oder nur geringem Einkommen und auch Flüchtlinge gegen den Nachweis der Bedürftigkeit Lebensmittel zu 10 oder 20 Prozent des Ladenpreises. „Wir bedienen hier täglich zwischen 50 und 60 Kunden“, berichtet Ulla Ebeling. Damit ist der „Warenkorb“ eine Säule des sozialen Lebens der Stadt. Die Spenden werden von einer Reihe von Geschäften abgeholt. „Hier gelten die Waren als Überschuss und werden uns überlassen. Wir holen sie ab und bieten sie dann sortiert im Warenkorb an“, erklärt Elke Holtkotte das Geschäftsprinzip.

Dazu gibt es in den neuen Räumen auch eine Küche. Die bietet Kurse, in denen die Kunden lernen, mit den hier erhältlichen Lebensmitteln gutes und gesundes Essen zuzubereiten. Zusätzlich sind auch zwei Räume für die Verwaltung vorhanden. Es wird ein Café und großzügige Verkaufs- und Lagerräume geben.

„Das ganze Projekt kostet uns rund 35 000 Euro. Gut angelegtes Geld. Aber eben schon für uns ein gewaltiger Betrag. Wir würden uns über jede Beihilfe natürlich gegen Spendenquittung sehr freuen“, bittet Heinrich Sinder um Unterstützung.