Neuer Spielplatz für den Erlengrund

Die erste Nacht sollte der neuen Erlengrund-Attraktion im Liegen vergönnt sein. „Richtig spannend wird‘s erst morgen“, lässt Grünflächenchef Jörg Pieconkowski am Dienstag wissen. Dann bringe ein Kran das vor Ort montierte Großspielgerät von der Waagerechten in die Senkrechte.

Der Riesenspaß trifft zum Wochenstart in kleinen Paketen im Richterbach-Park ein. Dort, wo in den vergangenen Wochen bei Ortsterminen deutliche Worte zur Renaturierung fielen, werden jetzt weitere, sichtbare Fakten geschaffen. Rund 100 000 Euro kostet, was fortan den neuen, zentralen Punkt in „Mexikos“ grüner Lunge an zentraler Drehkreuzstelle markieren und ganz bewusst Familien in den Park locken soll.

Das kleine Klettergerät fasst schon Fuß. Noch ist nicht alles ausgepackt. Foto: Ulrich Gösmann

Warum groß erklären, was kommt, wenn Vergleichbares längst steht – im Zechenpark und in der Langst. „Der Hersteller ist der gleiche, das Material auch“, sagt Pieconkowski. Was Max Schwarz, der mit seinem Montageteam aus Mönchengladbach angereist ist, mit unverkennbarem Dialekt bestätigt: „Das wird was ganz Tolles. Alles aus Edelstahl und Rubinholz.“ Da habe man lange Freude dran.

„ Den wird man schon von der Straße aus sehen. Den wird man schon von der Straße aus sehen. “ Jörg Pieconkowski

Der große Rutschenturm mit seinen markanten Dachhütchen reckt sich, sobald er steht, knappe zehn Meter in die Höhe. „Den wird man schon von der Straße aus sehen“, versichert der Leiter der städtischen Grünflächenabteilung – und zeigt rüber zu „Volkers Kiosk“ an der „Gemmericher“. Über zwei Rutschen geht‘s bis zu 4,20 Meter Höhe flott runter. Für die Kleinen fällt der Spaß mit einem zweiten Gerät entsprechend gebremster aus. Hinzu kommt ein separater Sandbereich mit weiteren Extras. Womit noch nicht alles, was am Dienstagmorgen angeliefert wird, ausgepackt ist. Einige Meter weiter – und bewusst vom Spielplatz abgegrenzt – entsteht ein Fitnessbereich mit Trainingsgeräten. Die habe sich die Damentruppe im Park ausdrücklich gewünscht, lässt Jörg Pieconkowski wissen. Gespannt darauf, wie das Neue bei den Nutzern ankommt, wenn‘s für Spiel, Sport und Spaß in den Erlengrund geht.